地域特性に応じた生活空間の豊かさをご提案いたします
略歴
1975｜宮城県生まれ 1998｜武蔵工業大学工学部建築学科（現東京都市大学）卒業 2001｜東京藝術大学美術学部建築科大学院修了（益子義弘研究室） 2001｜佐藤光彦建築設計事務所 2001-2002｜有馬裕之＋アーバンフォース 2002-2003｜株式会社夢・空間研究所 2004-2007｜有限会社スープ・デザイン 2007-｜前見建築計画一級建築士事務所設立（建築家：前見文徳主宰）
- 提供サービス
- 建築設計・工事監理 インテリアデザイン・商業施設設計・工事監理 展示会場、企業ブース等PR空間のデザイン 家具デザイン・製作
- 営業エリア
- Tokyo
- Japan
- 東京都
- 全国
- Tōkyō
- 東京都 日本
- 受賞歴
- 札幌市資料館リノベーションアイディアコンペ｜ショートリスト（応募総数131点）｜2014年
- 有機EL照明デザインコンペ2010｜NEDO賞（応募総数777点）｜2010年
- 第1回Dyson Design Awards （現在James Dyson Awardに改称）「プロダクト革命」｜優秀作品展30選｜2002年
- 第35回セントラル硝子国際設計競技 「ガラスの小さな公共空間」｜優秀賞（応募総数710点）｜2000年
- 住所
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小金井市前原町3-2-29-206
184-0013 Tōkyō, 東京都 日本
日本
+81-5010791558 www.fma-arch.net/information