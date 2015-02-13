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前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office）
建築家 in Tōkyō, 東京都 日本
概要 5プロジェクト (5) 0アイディアブック (0)
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新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • cafe634洗足池店, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 長屋
    cafe634洗足池店, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office）
    cafe634洗足池店, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 長屋
    +13
    cafe634洗足池店
    休耕地の家～女性のための住宅～, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 木造住宅 金属 メタリック/シルバー
    休耕地の家～女性のための住宅～, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 木造住宅 金属
    休耕地の家～女性のための住宅～, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 木造住宅 金属
    +31
    休耕地の家～女性のための住宅～
    cafe634, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） モダンな 家
    cafe634, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office）
    cafe634, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office）
    +10
    cafe634
    モルタルのテーブルとアクリルの収納～羊羹と寒天, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 勉強部屋/オフィス机
    モルタルのテーブルとアクリルの収納～羊羹と寒天, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 勉強部屋/オフィス机
    モルタルのテーブルとアクリルの収納～羊羹と寒天, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 勉強部屋/オフィス机
    +5
    モルタルのテーブルとアクリルの収納～羊羹と寒天
    大郷の曲り家, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 木造住宅
    大郷の曲り家, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 木造住宅
    大郷の曲り家, 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 前見建築計画一級建築士事務所（Fuminori MAEMI architect office） 木造住宅
    +7
    大郷の曲り家

    地域特性に応じた生活空間の豊かさをご提案いたします

    略歴

    1975｜宮城県生まれ　1998｜武蔵工業大学工学部建築学科（現東京都市大学）卒業 　2001｜東京藝術大学美術学部建築科大学院修了（益子義弘研究室） 2001｜佐藤光彦建築設計事務所　 2001-2002｜有馬裕之＋アーバンフォース 2002-2003｜株式会社夢・空間研究所 2004-2007｜有限会社スープ・デザイン　2007-｜前見建築計画一級建築士事務所設立（建築家：前見文徳主宰）

    提供サービス
    建築設計・工事監理 インテリアデザイン・商業施設設計・工事監理 展示会場、企業ブース等PR空間のデザイン　 家具デザイン・製作
    営業エリア
    • Tokyo
    • Japan
    • 東京都
    • 全国
    • Tōkyō
    • 東京都 日本
    受賞歴
    • 札幌市資料館リノベーションアイディアコンペ｜ショートリスト（応募総数131点）｜2014年
    • 有機EL照明デザインコンペ2010｜NEDO賞（応募総数777点）｜2010年
    • 第1回Dyson Design Awards （現在James Dyson Awardに改称）「プロダクト革命」｜優秀作品展30選｜2002年
    • 第35回セントラル硝子国際設計競技 「ガラスの小さな公共空間」｜優秀賞（応募総数710点）｜2000年
    住所
    小金井市前原町3-2-29-206
    184-0013 Tōkyō, 東京都 日本
    日本
    +81-5010791558 www.fma-arch.net/information

    レビュー

    cafe634
    丁寧に依頼者の要望をリサーチしていただき、町並みの中で長く愛される建物を建ててくれました。
    7 秒以上前
    プロジェクト日程: １２月 2014
    編集

    掲載された特集記事

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