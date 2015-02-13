地域特性に応じた生活空間の豊かさをご提案いたします

略歴

1975｜宮城県生まれ 1998｜武蔵工業大学工学部建築学科（現東京都市大学）卒業 2001｜東京藝術大学美術学部建築科大学院修了（益子義弘研究室） 2001｜佐藤光彦建築設計事務所 2001-2002｜有馬裕之＋アーバンフォース 2002-2003｜株式会社夢・空間研究所 2004-2007｜有限会社スープ・デザイン 2007-｜前見建築計画一級建築士事務所設立（建築家：前見文徳主宰）