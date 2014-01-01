クローズドキッチンのメリット・デメリットまとめ集

クローズドキッチンとは、１つの部屋のようにキッチンが壁で囲まれているタイプのことを指します。近年は、そうしたキッチンの壁を取り払って、ダイニングやリビングと一体的なオープンキッチンが人気となっていますが、今回はクローズドキッチンの間取りに焦点をあてて、そのメリット・デメリットについて紹介していきたいと思います。それぞれのキッチンタイプの特徴をしっかりと把握して、あなたにぴったりの使いやすく魅力的なキッチンとしてみて下さい！

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