井原正揮 Masaki IHARA
1980 福岡県北九州市生まれ・愛知県豊田市育ち
1998-2002 名古屋大学工学部社会環境工学科
2003-2006 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻
2009-2014 シーラカンスアンドアソシエイツ
2014- IHRMK
- 営業エリア
- All over Japan
- Asia
- EU
- GBR
- USA
- etc.
- Minato
- Tokyo
- Minato, Tokyo, 日本
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- 受賞歴
- 2013 「高志の国文学館」第45回中部建築賞(一般部門入賞)*
- 2013 「高志の国文学館」第44回富山県建築賞(一般の部優秀賞)*
- 2013 「高志の国文学館」INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS 2013*
- *シーラカンスアンドアソシエイツ在籍時
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Hatsuse Mita #102, Mita 5-10-2
108-0073 Minato, Tokyo, 日本
日本
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