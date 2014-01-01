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ihrmk
建築家 in Minato, Tokyo, 日本
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    • 風景を通す家, ihrmk ihrmk モダンな 家
    風景を通す家, ihrmk ihrmk モダンな 家
    風景を通す家, ihrmk ihrmk モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +14
    風景を通す家

    井原正揮  Masaki IHARA

     1980 福岡県北九州市生まれ・愛知県豊田市育ち

    1998-2002 名古屋大学工学部社会環境工学科

    2003-2006 東京工業大学大学院理工学研究科建築学専攻

    2009-2014 シーラカンスアンドアソシエイツ

    2014- IHRMK

    営業エリア
    • All over Japan
    • Asia
    • EU
    • GBR
    • USA
    • etc.
    • Minato
    • Tokyo
    • Minato, Tokyo, 日本
    • 全て見る 9 営業エリア
    受賞歴
    • 2013 「高志の国文学館」第45回中部建築賞(一般部門入賞)*
    • 2013 「高志の国文学館」第44回富山県建築賞(一般の部優秀賞)*
    • 2013  「高志の国文学館」INTERNATIONAL ARCHITECTURE AWARDS 2013*
    • *シーラカンスアンドアソシエイツ在籍時
    住所
    Hatsuse Mita #102, Mita 5-10-2
    108-0073 Minato, Tokyo, 日本
    日本
    +81-367572529 ihrmk.co.jp
    法的所有権

    (c)2014- ihrmk

    レビュー

    Akiko Shimizu Akiko Shimizu
    解放感が とても魅力的！
    約 4 年前
    編集

    掲載された特集記事

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