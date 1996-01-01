1955 北海道様似町生まれ
1978 多摩美術大学建築学科卒業
1980 多摩美術大学大学院建築デザインコース修了
高村デザイン事務所入所(東京)
1988 ナカヤマアーキテクツ設立
社団法人 日本建築家協会 会員
社団法人 日本建築学会 会員
社団法人 日本商環境設計家協会 会員
北海道都市文化デザイン研究所 所長
- 受賞歴
- 1996 北海道建築奨励賞 新人賞受賞
- 1997 第20回INAXデザインコンテスト 銅賞
- 1998 第21回INAXデザインコンテスト テーマ賞
- 2000 第22回INAXデザインコンテスト 銅賞
- 2002 第3回ダントー TILE DESIGN CONTEST 入賞
- 第28回北海道建築賞審査員特別賞
- 2003 東京ガス「あたたかな住空間」 入賞
- 第24回INAXデザインコンテスト 銅賞
- 2005 第26回INAXデザインコンテスト 銅賞
- 2006 きらりと光る北の建築賞
- 第2回日本建築大賞2006 BEST10
- 2007 NASHOP Lighting Awards'07 飲食部門 優秀賞
- 札幌市都市景観賞
- 第8回ダントー TILE DESIGN CONTEST 入賞
- 2008 バルセロナWorld Architecture Festival ファイナリスト
- 第2回AICA ショップデザインコンテスト 特別賞
- 第9回ダントー TILE DESIGN CONTEST 入賞
- 第29回INAXデザインコンテスト 入賞
- 2009 グッドデザイン賞 受賞
- 第10回ダントー TILE DESIGN CONTEST 入賞
- 2010 JCDデザインアワード2010 銀賞
- グッドデザイン賞 受賞
- 2011 EuroShop//JAPAN SHOP Award グランプリ受賞
- SINGAPORE TATLER 'HOMES' BEST HOMES 2010 BEST4
- 2012 環境大臣賞 金賞
- 2014 グッドデザイン賞 受賞
- World Architecture Festival 2014 シンガポール ファイナリスト
- ワールド・スキー・アワード/ 国内ロッジ部門 金賞
- JCD デザインアワード2014 北海道支部/ 優秀賞
- 全て見る 29 賞
- 住所
-
札幌市中央区円山西町1丁目5-1 ナカヤマビル2Ｆ
064-0944 北海道
日本
+81-116887111 www.nanana.co.jp