ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
(株)nAナカヤマアーキテクツ
建築家 in 北海道
概要 0プロジェクト (0) 0アイディアブック (0)
レビュー (6)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集
新しいプロジェクト
  • プレミアム

    • 1955　北海道様似町生まれ

    1978　多摩美術大学建築学科卒業

    1980　多摩美術大学大学院建築デザインコース修了

    　　　　高村デザイン事務所入所(東京) 

    1988　ナカヤマアーキテクツ設立

    社団法人 日本建築家協会 会員

    社団法人 日本建築学会 会員 

    社団法人 日本商環境設計家協会 会員 

    北海道都市文化デザイン研究所 所長

    受賞歴
    • 1996　北海道建築奨励賞　新人賞受賞
    • 1997　第20回INAXデザインコンテスト　銅賞
    • 1998　第21回INAXデザインコンテスト　テーマ賞
    • 2000　第22回INAXデザインコンテスト　銅賞
    • 2002　第3回ダントー TILE DESIGN CONTEST　入賞
    • 　　　　第28回北海道建築賞審査員特別賞
    • 2003　東京ガス「あたたかな住空間」 入賞
    • 　　　　第24回INAXデザインコンテスト　銅賞
    • 2005　第26回INAXデザインコンテスト　銅賞
    • 2006　きらりと光る北の建築賞
    • 　　　　第2回日本建築大賞2006　BEST10
    • 2007 　NASHOP Lighting Awards'07 飲食部門　優秀賞
    • 　　　　札幌市都市景観賞
    • 　　　　第8回ダントー TILE DESIGN CONTEST　入賞
    • 2008　バルセロナWorld Architecture Festival ファイナリスト
    • 　　　　第2回AICA ショップデザインコンテスト 特別賞
    • 　　　　第9回ダントー TILE DESIGN CONTEST　入賞
    • 　　　　第29回INAXデザインコンテスト　入賞
    • 2009　グッドデザイン賞 受賞
    • 　　　　第10回ダントー TILE DESIGN CONTEST　入賞
    • 2010　JCDデザインアワード2010 銀賞
    • 　　　　グッドデザイン賞 受賞
    • 2011　EuroShop//JAPAN SHOP Award グランプリ受賞
    • 　　　　SINGAPORE TATLER 'HOMES' BEST HOMES 2010 BEST4
    • 2012　環境大臣賞 金賞
    • 2014　グッドデザイン賞 受賞
    • 　　　　World Architecture Festival 2014 シンガポール ファイナリスト
    • 　　　　ワールド・スキー・アワード/ 国内ロッジ部門 金賞
    • 　　　　JCD デザインアワード2014 北海道支部/ 優秀賞
    • 全て見る 29 賞
    住所
    札幌市中央区円山西町1丁目5-1 ナカヤマビル2Ｆ
    064-0944 北海道
    日本
    +81-116887111 www.nanana.co.jp

    レビュー

    みっちゅパパ
    事務所が美術館の様です、ハイセンスなデザイン事務所です!
    6 ヵ月前
    中野正之
    約 3 年前
    Windom30G
    約 5 年前
    6件、全てのレビューを見る
      Add SEO element