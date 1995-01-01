1972年 群馬県生まれ
1995年 北海道東海大学芸術工学部建築学科卒業
1995年～2005年 株式会社 画工房
2005年3月 1級建築士事務所 ATELIER O2 設立
2010年11月 株式会社 ATELIER O2 へ法人化
2011年 北方型住宅 奨励賞
2011年「きらりと光る北の建築賞」 佳作
2013年 JIA（日本建築家協会）北海道支部住宅部会 新人賞（イヌエンジュの家）
2014年 日本建築学会北海道支部 北海道建築奨励賞（イヌエンジュの家）
2015年9月～ 北海道科学大学 工学部 建築学科 非常勤講師
- 提供サービス
- 設計及びデザイン
- 営業エリア
- 特に指定はありません
- 受賞歴
- 2011年 北方型住宅 奨励賞
- 2011年「きらりと光る北の建築賞」 佳作
- 2013年 JIA（日本建築家協会）北海道支部住宅部会 新人賞（イヌエンジュの家）
- 2014年 日本建築学会北海道支部 北海道建築奨励賞（イヌエンジュの家）
- 住所
-
手稲区富丘5条3丁目1-26
0060015 札幌
日本
+81-116767357 www.atelier-02.com