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ATELIER O2
建築家 in 札幌
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  • プレミアム
    • Le Pont, ATELIER O2 ATELIER O2 木造住宅 木
    Le Pont, ATELIER O2 ATELIER O2 木造住宅 木
    Le Pont, ATELIER O2 ATELIER O2 木造住宅 木
    +16
    Le Pont

    1972年 群馬県生まれ

    1995年 北海道東海大学芸術工学部建築学科卒業

    1995年～2005年 株式会社 画工房

    2005年3月 1級建築士事務所　ATELIER O2 設立

    2010年11月 株式会社　ATELIER O2 へ法人化

    2011年 北方型住宅 奨励賞

    2011年「きらりと光る北の建築賞」 佳作

    2013年 JIA（日本建築家協会）北海道支部住宅部会 新人賞（イヌエンジュの家）

    2014年 日本建築学会北海道支部 北海道建築奨励賞（イヌエンジュの家）

    2015年9月～ 北海道科学大学　工学部　建築学科 非常勤講師

    提供サービス
    設計及びデザイン
    営業エリア
    特に指定はありません
    受賞歴
    • 2011年 北方型住宅 奨励賞
    • 2011年「きらりと光る北の建築賞」 佳作
    • 2013年 JIA（日本建築家協会）北海道支部住宅部会 新人賞（イヌエンジュの家）
    • 2014年 日本建築学会北海道支部 北海道建築奨励賞（イヌエンジュの家）
    住所
    手稲区富丘5条3丁目1-26
    0060015 札幌
    日本
    +81-116767357 www.atelier-02.com

    レビュー

    横尾ひとみ
    4 秒以上前
    Shohei Kosaka
    4 秒以上前
    Steve McQueen
    信頼できます。
    ほぼ 3 年前
    5件、全てのレビューを見る
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