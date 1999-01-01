村田 純 | Jun Murata
大阪の建築家
1976 大阪府生まれ / 1999 近畿大学工学部建築学科卒業 小川晋一研究室 | 山口隆建築研究所 / アソシエイト・アーキテクト | 住宅・オフィス・工場・倉庫・商業施設・ショールーム・宗教施設などの建築作品の設計監理・及び写真撮影 | [White Temple / Metal Office / Silent Office / Breathing Factory / House in Ise / House in Matsusaka - Parametric Fragments ] を始め、数々のコンペ・プロジェクト・展覧会デザインなどを手掛ける / 2006 TYMDL | パートナー / 2012 JAM Arc. / ファウンダー
現在、大阪産業大学デザイン工学部建築・環境デザイン学科・摂南大学理工学部建築学科・近畿大学工学部建築学科 にて非常勤講師
- 提供サービス
- 建築設計 インテリア 家具 照明 マスタープラン 建築写真
- 営業エリア
- 日本、アジア、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ
- 受賞歴
- SPARK 国際建築デザイン賞 金賞 / アメリカ
- 英国国際デザイン・ソサエティ主催 国際デザイン・エクセレンス賞 ファイナリスト / 英国
- LICC | ロンドン国際クリエイティヴコンペティション ファイナリスト / 英国
- アメリカ建築家学会主催 SARA | NY 国際デザインアワード 銀賞 / アメリカ
- A' デザイン賞 インテリア部門 銅賞 / イタリア
- インターナショナル・デザイン・アワード 銅賞 / アメリカ
- アイコニック・アワード [ ドイツ・デザイン・カウンシル主催 ] / ドイツ
- ドイツ・デザイン・アワード特別賞 [ ドイツ・デザイン・カウンシル主催 ] / ドイツ
- LICC | ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 入賞 / 英国
- A' デザイン賞 建築部門 / イタリア
- 全て見る 10 賞
- 住所
-
清州2-3-19
柏原市 大阪
日本
+81-729217432 junmurata.com