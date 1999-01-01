ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
Jun Murata | JAM
建築家 in 大阪
概要 9プロジェクト (9) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • Foil Residence, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM アンバー/ゴールド
    Foil Residence, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    Foil Residence, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    +8
    Foil Residence
    Minimal Housing – 202, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルデザインの ダイニング 木 白色
    Minimal Housing – 202, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    Minimal Housing – 202, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    +11
    Minimal Housing – 202
    BB 501 - 重慶のアパートメント, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    BB 501 - 重慶のアパートメント, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    BB 501 - 重慶のアパートメント, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    +11
    BB 501 - 重慶のアパートメント
    Minimal Housing – 201, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    Minimal Housing – 201, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    Minimal Housing – 201, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM
    +7
    Minimal Housing – 201
    White Residence, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルデザインの 多目的室
    White Residence, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルデザインの 多目的室
    White Residence, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルスタイルの 寝室
    +17
    White Residence
    Glass Art Gallery, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルスタイルの 玄関&廊下&階段
    Glass Art Gallery, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルスタイルの 玄関&廊下&階段
    Glass Art Gallery, Jun Murata | JAM Jun Murata | JAM ミニマルスタイルの 玄関&廊下&階段
    +16
    Glass Art Gallery
    全て見る 9 プロジェクト

    村田　純 | Jun Murata

    大阪の建築家

    1976 大阪府生まれ / 1999 近畿大学工学部建築学科卒業 小川晋一研究室  |  山口隆建築研究所 / アソシエイト・アーキテクト  |  住宅・オフィス・工場・倉庫・商業施設・ショールーム・宗教施設などの建築作品の設計監理・及び写真撮影 | [White Temple / Metal Office / Silent Office / Breathing Factory / House in Ise / House in Matsusaka - Parametric Fragments ] を始め、数々のコンペ・プロジェクト・展覧会デザインなどを手掛ける / 2006 TYMDL  |  パートナー / 2012 JAM Arc. / ファウンダー

    現在、大阪産業大学デザイン工学部建築・環境デザイン学科・摂南大学理工学部建築学科・近畿大学工学部建築学科 にて非常勤講師

    提供サービス
    建築設計　インテリア　家具　照明　マスタープラン 建築写真
    営業エリア
    日本、アジア、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ
    受賞歴
    • SPARK 国際建築デザイン賞 金賞 / アメリカ
    • 英国国際デザイン・ソサエティ主催　 国際デザイン・エクセレンス賞 ファイナリスト / 英国
    • LICC | ロンドン国際クリエイティヴコンペティション ファイナリスト / 英国
    • アメリカ建築家学会主催　SARA  |  NY 国際デザインアワード 銀賞 / アメリカ
    • A' デザイン賞 インテリア部門 銅賞 / イタリア
    • インターナショナル・デザイン・アワード 銅賞 / アメリカ
    • アイコニック・アワード [ ドイツ・デザイン・カウンシル主催 ] / ドイツ
    • ドイツ・デザイン・アワード特別賞 [ ドイツ・デザイン・カウンシル主催 ] / ドイツ
    • LICC | ロンドン国際クリエイティヴコンペティション 入賞 / 英国
    • A' デザイン賞 建築部門 / イタリア
    • 全て見る 10 賞
    住所
    清州2-3-19
    柏原市 大阪
    日本
    +81-729217432 junmurata.com

    掲載された特集記事

      Add SEO element