会社名 株式会社水谷壮市デザイン事務所 会社設立1990年7月
EXHIBITION
1992 個展 高密度のゼロ空間 空間インスタレーション.Minamiaoyama HOUSE 6119 1994 リビングデザインミュージアム展椅子「鏡の中の鏡」出品.新宿パークタワーホール 1995 日本の建築家の椅子展小椅子「アッシュ」出品.ギャラリーサカ 1995 国際インテリアデザインフェア名古屋、ソファ「クッション」出品.名古屋国際会議場 2000 建築家倶楽部 建築からみたインテリア、インテリアからみた建築 入江経一水谷壮市2人展
PART - TIME(講師等)
1992~桑沢デザイン研究所非常勤講師 1993~東レインテリアコーディネータースクール特別講師 1995~ICSカレッジオブアート.インタラクティブデザン科.レクチャー 2004~関東学院大学建築学部非常勤講師 2006 福島県ものづくり委員会審査委員 2007 サカイリブデザインコンテスト審査委員長
- 提供サービス
- 建築設計 住宅、別荘 マンション、集合住宅 複合商業ビル 医療ビル オフィスビル インテリアデザイン 飲食店(レストラン、バー、カフェ等) 物販店(ブテック、量販店、百貨店等) オフィス 歯科医療施設 ヘアーサロン、エステテックサロン ギャラリー、美術館 ホテル、宿泊施設 住宅、マンションリフォーム 各種展示会会場構成
- 営業エリア
- 日本国内、アジア、その他どこでも と Tokyo
- 受賞歴
- 990 JCD商環境デザイン賞大賞 Nashopライティングコンテストゴールド賞 Nashopライティングコンテストシルバー賞
- 1992 JCD商環境デザイン賞優秀賞 JCD商環境デザイン賞奨励賞Nashopライティングコンテストダイヤモンド賞 1993 JCD商環境デザイン賞大賞 JCD商環境デザイン賞奨励賞
- 1994 Nashopライティングコンテスト最優秀賞 NGSデザイン賞審査員特別賞
- 住所
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708 .Fuji-Bld 40,15-14 Sakuragaokacho Shibuya-Ku 渋谷区桜丘町15-14フジビル40.708
150-0031 Tokyo
日本
+81-9034353679 www.soichi-mizutani.com