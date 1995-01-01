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水谷壮市
インテリアデザイナー in Tokyo
概要 14プロジェクト (14) 2アイディアブック (2)
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新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • WASHIYA, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間 白色
    WASHIYA, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    WASHIYA, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
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    WASHIYA
    予防歯科医院, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間 木 白色
    予防歯科医院, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間 木 白色
    予防歯科医院, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間 木 白色
    +3
    予防歯科医院
    海岸の突端に立つ民家のリノベーション, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間 木
    海岸の突端に立つ民家のリノベーション, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    海岸の突端に立つ民家のリノベーション, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    +12
    海岸の突端に立つ民家のリノベーション
    日本料理 千秋Senshu ( Indonesia・Hotel Fairmont Jakarta）, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    日本料理 千秋Senshu ( Indonesia・Hotel Fairmont Jakarta）, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    日本料理 千秋Senshu ( Indonesia・Hotel Fairmont Jakarta）, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
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    日本料理　千秋Senshu ( Indonesia・Hotel Fairmont Jakarta）
    銀座杉もと, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間 白色
    銀座杉もと, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    銀座杉もと, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
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    銀座杉もと
    Motion Blue Jakarta, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    Motion Blue Jakarta, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    Motion Blue Jakarta, 水谷壮市 水谷壮市 商業空間
    +3
    Motion Blue Jakarta
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    会社名  株式会社水谷壮市デザイン事務所  会社設立1990年7月  

    EXHIBITION 

    1992 個展 高密度のゼロ空間 空間インスタレーション.Minamiaoyama HOUSE 6119 1994 リビングデザインミュージアム展椅子「鏡の中の鏡」出品.新宿パークタワーホール 1995 日本の建築家の椅子展小椅子「アッシュ」出品.ギャラリーサカ 1995 国際インテリアデザインフェア名古屋、ソファ「クッション」出品.名古屋国際会議場 2000 建築家倶楽部 建築からみたインテリア、インテリアからみた建築 入江経一水谷壮市2人展
    PART - TIME(講師等)

    1992~桑沢デザイン研究所非常勤講師 1993~東レインテリアコーディネータースクール特別講師 1995~ICSカレッジオブアート.インタラクティブデザン科.レクチャー 2004~関東学院大学建築学部非常勤講師 2006 福島県ものづくり委員会審査委員 2007 サカイリブデザインコンテスト審査委員長

    提供サービス
    建築設計 住宅、別荘 マンション、集合住宅 複合商業ビル 医療ビル オフィスビル インテリアデザイン 飲食店(レストラン、バー、カフェ等) 物販店(ブテック、量販店、百貨店等) オフィス 歯科医療施設 ヘアーサロン、エステテックサロン ギャラリー、美術館 ホテル、宿泊施設 住宅、マンションリフォーム 各種展示会会場構成
    営業エリア
    日本国内、アジア、その他どこでも と Tokyo
    受賞歴
    • 990 JCD商環境デザイン賞大賞     Nashopライティングコンテストゴールド賞     Nashopライティングコンテストシルバー賞
    • 1992 JCD商環境デザイン賞優秀賞     JCD商環境デザイン賞奨励賞Nashopライティングコンテストダイヤモンド賞 1993 JCD商環境デザイン賞大賞     JCD商環境デザイン賞奨励賞
    • 1994  Nashopライティングコンテスト最優秀賞     NGSデザイン賞審査員特別賞
    住所
    708 .Fuji-Bld 40,15-14 Sakuragaokacho Shibuya-Ku 　渋谷区桜丘町15-14フジビル40.708
    150-0031 Tokyo
    日本
    +81-9034353679 www.soichi-mizutani.com

    レビュー

    iijima ortho
    一年以上前

    掲載された特集記事

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