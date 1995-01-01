リノベーションのメリット・デメリットを実例とともに完全解説！

リノベーションという方法でマイホームを手に入れることはそれほど珍しいことではないほど、その方法は一般化してきています。しかし、古い物件を再利用して暮らしていくことにまだ抵抗がある方もいらっしゃるでしょう。もちろんそれには新築に及ばない点もありますが、反対に家づくりや暮らしの面で新築では得られない魅力も持っています。そこで今回は、リノベーションのメリット・デメリットを見ていくと同時に、実例を挟んで中古物件の改修が生み出す家づくりや暮らしの幅、可能性について紹…

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