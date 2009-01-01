想いをデザインする当事務所は、家づくりを「お手伝いする」という姿勢を大切にしている設計事務所です。お客様完全参加型のプロジェクトを推進しています。 対話を通じて生まれるハッピーアクシデント。家づくりの楽しさをご一緒に共有し、愛着のある住まいにしていきましょう。
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- 受賞歴
- 2008年 第2回トステム設計コンテスト奨励賞
- 2009年 第1回日韓若手建築家によるワークショップ優秀賞
- 2009年 第3回トステム設計コンテスト奨励賞
- 2010年 家づくりの本 No.09 表紙＆巻頭
- 2011年 木質空間大賞 #Essence部門
- 2012年 ながさき 家づくりの本 VOL.13 掲載
- 2014年 朝の情報バラエティ「スッキリ!!ハウジング」TV放送
- 2015年 九州の建築家とつくる家 掲載
- 2016年 リノベーション＆インテリア2016 掲載
- 2017年 フクオカリノベ2017№01 特集記事掲載
- 2018年 建築九州賞 作品賞
- 2020年 ももち浜ストア「ひっそり美術館」TV取材協力
- 2020年 九州の建築家とつくる家3 掲載
- 2020年 フクオカリノベ2020№04 リノベの達人掲載
- 全て見る 14 賞
- 住所
-
福岡県福岡市早良区田村7-10-15
814-0175 Fukuoka, 福岡県 日本
日本
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