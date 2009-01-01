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田村の小さな設計事務所
建築家 in Fukuoka, 福岡県 日本
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新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 山亭, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 木造住宅 金属 黒色
    山亭, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 階段 木 ブラウン
    山亭, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 木造住宅 木 黒色
    +23
    山亭
    緑箱の家, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 木造住宅 石 ベージュ
    緑箱の家, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 木造住宅 石 ベージュ
    緑箱の家, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンデザインの リビング 木 ブラウン
    +15
    緑箱の家
    KAKUREYA, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 一戸建て住宅 アルミニウム/亜鉛 灰色
    KAKUREYA, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 一戸建て住宅 アルミニウム/亜鉛 灰色
    KAKUREYA, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 一戸建て住宅 アルミニウム/亜鉛 青色
    +9
    KAKUREYA
    菅尾の曲屋, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 アルミニウム/亜鉛 メタリック/シルバー
    菅尾の曲屋, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 アルミニウム/亜鉛 メタリック/シルバー
    菅尾の曲屋, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 アルミニウム/亜鉛 メタリック/シルバー
    +9
    菅尾の曲屋
    連子門の家, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンデザインの リビング 木 ブラウン
    連子門の家, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 木 ブラウン
    連子門の家, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 木 ブラウン
    +13
    連子門の家
    Bonbonniere, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 アルミニウム/亜鉛 黒色
    Bonbonniere, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンな 家 アルミニウム/亜鉛 ベージュ
    Bonbonniere, 田村の小さな設計事務所 田村の小さな設計事務所 モダンデザインの リビング 木 白色
    +10
    Bonbonniere
    全て見る 22 プロジェクト

    想いをデザインする当事務所は、家づくりを「お手伝いする」という姿勢を大切にしている設計事務所です。お客様完全参加型のプロジェクトを推進しています。 対話を通じて生まれるハッピーアクシデント。家づくりの楽しさをご一緒に共有し、愛着のある住まいにしていきましょう。

    みすみたてあきのブログ　ほぼ毎日更新中です☆

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    営業エリア
    Fukuoka と 福岡県 日本
    受賞歴
    • 2008年　第2回トステム設計コンテスト奨励賞
    • 2009年　第1回日韓若手建築家によるワークショップ優秀賞
    • 2009年　第3回トステム設計コンテスト奨励賞
    • 2010年　家づくりの本 No.09 表紙＆巻頭
    • 2011年　木質空間大賞 #Essence部門
    • 2012年　ながさき 家づくりの本 VOL.13 掲載
    • 2014年　朝の情報バラエティ「スッキリ!!ハウジング」TV放送
    • 2015年　九州の建築家とつくる家 掲載
    • 2016年　リノベーション＆インテリア2016 掲載
    • 2017年　フクオカリノベ2017№01 特集記事掲載
    • 2018年　建築九州賞 作品賞
    • 2020年　ももち浜ストア「ひっそり美術館」TV取材協力
    • 2020年　九州の建築家とつくる家3 掲載
    • 2020年　フクオカリノベ2020№04 リノベの達人掲載
    • 全て見る 14 賞
    住所
    福岡県福岡市早良区田村7-10-15
    814-0175 Fukuoka, 福岡県 日本
    日本
    +81-928631887 www.tamura-archi.com
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