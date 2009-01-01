想いをデザインする当事務所は、家づくりを「お手伝いする」という姿勢を大切にしている設計事務所です。お客様完全参加型のプロジェクトを推進しています。 対話を通じて生まれるハッピーアクシデント。家づくりの楽しさをご一緒に共有し、愛着のある住まいにしていきましょう。

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