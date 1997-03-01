個人住宅から店舗、医療、公共施設まで幅広くデザインを手掛けている建築設計事務所です。佐藤由紀子と藤木隆明によるユニット。工学院大学藤木研究室と連携し、環境配慮型建築の先端的な研究を設計に活かしています。

東京と福井の２カ所に営業所があります。

佐藤 由紀子［さとう ゆきこ］

日本女子大学住居学科卒業後、（株)坂倉建築研究所を経て2000年よりF.A.D.S（一級建築士事務所 藤木建築研究室）共同主宰。’01〜’04年明治大学建築学科兼任講師。’12年〜日本女子大学住居学科非常勤講師。’16年〜東京建築士会女性委員会副委員長。一級建築士、宅地建物取引士、福祉住環境コーディネーター。都市計画マスタープラン多摩区構想検討委員会,川崎市地区まちづくり育成条例検討委員会,川崎市都市計画審議会等の委員を歴任。

藤木 隆明［ふじき りゅうめい］

’82年福井大学工学部建築学科卒業。’84年東京大学大学院修士課程修了。（株）坂倉建築研究所勤務を経て’91年F.A.D.S（一級建築士事務所 藤木建築研究室）設立。’94年東京大学大学院博士課程修了。2001年工学院大学建築学科助教授。’08年同教授。’09年〜東京大学生産技術研究所研究員を兼務。現在、工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。建築設計の実務と並行して、大学の研究室では環境建築に関する先端的な研究およびプロジェクトを展開中。

一級建築士、博士（工学）。

受賞歴多数。