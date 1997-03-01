個人住宅から店舗、医療、公共施設まで幅広くデザインを手掛けている建築設計事務所です。佐藤由紀子と藤木隆明によるユニット。工学院大学藤木研究室と連携し、環境配慮型建築の先端的な研究を設計に活かしています。
東京と福井の２カ所に営業所があります。
佐藤 由紀子［さとう ゆきこ］
日本女子大学住居学科卒業後、（株)坂倉建築研究所を経て2000年よりF.A.D.S（一級建築士事務所 藤木建築研究室）共同主宰。’01〜’04年明治大学建築学科兼任講師。’12年〜日本女子大学住居学科非常勤講師。’16年〜東京建築士会女性委員会副委員長。一級建築士、宅地建物取引士、福祉住環境コーディネーター。都市計画マスタープラン多摩区構想検討委員会,川崎市地区まちづくり育成条例検討委員会,川崎市都市計画審議会等の委員を歴任。
藤木 隆明［ふじき りゅうめい］
’82年福井大学工学部建築学科卒業。’84年東京大学大学院修士課程修了。（株）坂倉建築研究所勤務を経て’91年F.A.D.S（一級建築士事務所 藤木建築研究室）設立。’94年東京大学大学院博士課程修了。2001年工学院大学建築学科助教授。’08年同教授。’09年〜東京大学生産技術研究所研究員を兼務。現在、工学院大学建築学部建築デザイン学科教授。建築設計の実務と並行して、大学の研究室では環境建築に関する先端的な研究およびプロジェクトを展開中。
一級建築士、博士（工学）。
受賞歴多数。
- 提供サービス
- 建築設計、インテリア・デザイン、リフォーム設計などデザイン全般
- 営業エリア
- 全国
- 受賞歴
- ◎ 2016.11_「ふくい建築賞2016」住宅部門［優秀賞］（現代美術館の家）
- ◎ 2016.10_アメリカ American Architecture Prize 2016 インテリア部門［銀賞］（人工地形）
- ◎ 2016.04_イタリア A' Design Award 2015-2016 建築部門［金賞］（現代美術館の家）
- ◎ 2015.04_アメリカ 第８回 International Design Awards (IDA-14) 建築部門［佳作］（現代美術館の家）
- ◎ 2013.07_ドイツ Iconic Awards 2013［ベスト オブ ベスト（最高賞）］（人工地形）
- ◎ 2013.02_アメリカ The Architizer A+ AWARDS 2013［特別賞］（人工地形）
- ◎ 2012.07_アメリカ Core77 Design Awards 2012［優秀賞（２等）］（人工地形）
- ◎ 2012.06_イタリア A' Design Award 2011-2012 ［プラチナ賞 (最高賞）］（人工地形）
- ◎ 2011.11_神戸ビエンナーレ2011 アートインコンテナ国際コンペティション ［神戸ビエンナーレ大賞（Grand Prize）］（人工地形）
- ◎ 2010.7_第11回日本女子大学住居の会奨励賞受賞
- ◎ 2008.10_スペイン 第1回World Architecture Festival Award
- Shopping Category ［入選］（ストラクチャルメッシュ）
- ◎ 2008.3_鳴鹿小学校エコ改修設計プロポーザル ［上位６選］ （五十嵐文継氏、丸山晴之氏と恊働)
- ◎ 2007.10_第１４回空間デザイン・コンペティション 作品例部門［佳作］（福井駅前交番）
- ◎ 2007.10_未来エレベーター・コンテスト2007［優秀賞］
- ◎ 2006.11_イギリスThe AR Awards for Emerging Architecture 2006［Honourable Mention］ | Aqua-scape
- ◎ 2006.10_第１４回福井市［都市景観賞］（福井駅前交番）
- ◎ 2004.10_太陽エネルギー建築・国際設計競技2004［最優秀賞］
- ◎ 2002.2_青森市北国型集合住宅国際設計競技［審査員特別賞］
- ◎ 1997.3_三方町縄文博物館設計競技［優秀賞］
- ◎ 1994.9_永平寺町緑の村複合施設・図書館設計競技［優秀賞］
- ◎ 1993.3_三方町観光宿泊施設設計競技［優秀賞］
- ◎ 1990.3_日仏文化会館設計競技［Coups de Coeur］
- ◎ 1989.4_全国学生「住宅」設計教室設計競技［3等］
- ◎ 1989.2_大阪府平和資料館設計競技［佳作］（仲條順一氏、白崎泰弘氏と恊働）
- ◎ 1984.9_新建築国際設計競技［１等］
- 全て見る 50 賞
- 住所
-
川崎市多摩区寺尾台2-8-1-10-201
214-0005 東京
日本
+81-449547956 www.fads-design.jp