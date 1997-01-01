モリィズアトリエ＋リンク建築設計工房（Morii's Atelier＋LINK Architectural Associates.）
森昌樹（Morii's Atelier）
森昌樹 プロフィール
1997年 東海大学工学部建築学科卒業
青木淳建築計画事務所を経て、西片建築設計事務所共同設立。
2004年「淡路町の家」東京建築士会住宅建築賞金賞
2012年「磯子の家」グッドデザイン賞
石田潤 プロフィール（LINK Architectural Associates.）
1999年 東海大学工学部建築学科大学院卒
2000年〜 リンク建築設計工房（LINK）主宰
東京家政学院 非常勤講師、 ﾌﾟﾙｰｳﾞｪ巡回展、目黒区美術館ワークショップ講師など。
2011年 JIAｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｭｰﾌﾞ賞 金賞
2012年「堀切の家」木材活用コンクール 住宅賞
2012年「磯子の家」グッドデザイン受賞
山田卓矢 プロフィール（LINK Architectural Associates.）
1998年 東海大学工学部建築学科大学院卒
2000年〜 リンク建築設計工房（LINK）在籍
2012年「堀切の家」木材活用コンクール 住宅賞
2012年「磯子の家」グッドデザイン受賞
- 営業エリア
- Tokyo
- 住所
-
2-16-2-102 Takanawa Minato-ku
108-0074 Tokyo
日本
+81-357937531