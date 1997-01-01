ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
Morii&#39;s Atelier＋LINK
建築家 in Tokyo
概要 2プロジェクト (2) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • Hirokoji Clinic, Morii's Atelier＋LINK Morii's Atelier＋LINK 商業空間
    Hirokoji Clinic, Morii's Atelier＋LINK Morii's Atelier＋LINK 商業空間
    Hirokoji Clinic, Morii's Atelier＋LINK Morii's Atelier＋LINK 商業空間
    +7
    Hirokoji Clinic
    磯子の家, Morii's Atelier＋LINK Morii's Atelier＋LINK モダンな 家
    磯子の家, Morii's Atelier＋LINK Morii's Atelier＋LINK モダンな 家
    磯子の家, Morii's Atelier＋LINK Morii's Atelier＋LINK モダンな 家
    +8
    磯子の家

    モリィズアトリエ＋リンク建築設計工房（Morii's Atelier＋LINK Architectural Associates.）

    森昌樹（Morii's Atelier）

    森昌樹　プロフィール

    1997年　東海大学工学部建築学科卒業

    青木淳建築計画事務所を経て、西片建築設計事務所共同設立。

    2004年「淡路町の家」東京建築士会住宅建築賞金賞

    2012年「磯子の家」グッドデザイン賞

    石田潤　プロフィール（LINK Architectural Associates.）

    1999年　 東海大学工学部建築学科大学院卒

    2000年〜 リンク建築設計工房（LINK）主宰

    東京家政学院　非常勤講師、 ﾌﾟﾙｰｳﾞｪ巡回展、目黒区美術館ワークショップ講師など。

    2011年　JIAｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｷｭｰﾌﾞ賞　金賞　

    2012年「堀切の家」木材活用コンクール 住宅賞

    2012年「磯子の家」グッドデザイン受賞

    山田卓矢　プロフィール（LINK Architectural Associates.）

    1998年　　東海大学工学部建築学科大学院卒

    2000年〜 リンク建築設計工房（LINK）在籍

    2012年「堀切の家」木材活用コンクール 住宅賞
    2012年「磯子の家」グッドデザイン受賞

    営業エリア
    Tokyo
    住所
    2-16-2-102 Takanawa Minato-ku
    108-0074 Tokyo
    日本
    +81-357937531
      Add SEO element