「楽しさ、驚き、喜び、高ぶり、安らぎ」を体験出来る様な空間を創り、物理的な起状のみならず見る人の心の中におよぶ気高さや深まりを表現するために、受け継いだ技法を用い『形』として具現化することを目指しています。

We aim to create a space where one can experience

"pleasure, surprise, joy, excitement and comfort" and our garden is designed to express nobility and depth that even touch one's heart beyond physicality, using the techniques passed down for a long time.