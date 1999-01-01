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アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
建築家 in Yamagata
概要 5プロジェクト (5) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • gura, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 商業空間
    gura, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 商業空間
    gura, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 商業空間
    +1
    gura
    上山の家／大改造！！劇的ビフォーアフター「雪かきしながらトイレに行く家」, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    上山の家／大改造！！劇的ビフォーアフター「雪かきしながらトイレに行く家」, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    上山の家／大改造！！劇的ビフォーアフター「雪かきしながらトイレに行く家」, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンな 家
    +11
    上山の家／大改造！！劇的ビフォーアフター「雪かきしながらトイレに行く家」
    白鷹の家／SNOW LIGHT HOUSE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンな 家
    白鷹の家／SNOW LIGHT HOUSE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンデザインの リビング
    白鷹の家／SNOW LIGHT HOUSE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +4
    白鷹の家／SNOW LIGHT HOUSE
    家カフェBio／遊佐の家, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンな 窓&ドア
    家カフェBio／遊佐の家, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンな 家
    家カフェBio／遊佐の家, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +4
    家カフェBio／遊佐の家
    西根の家／House in NISHINE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンデザインの リビング
    西根の家／House in NISHINE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンな 家
    西根の家／House in NISHINE, アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所 モダンデザインの 多目的室
    +18
    西根の家／House in NISHINE

    豊かで厳しい東北の自然環境のなか、「建築」の役割は、単に建物を建てることではなく、その土地や、そこに住む人々の背景をさぐり、その土地らしく、その人らしい暮らしの礎を見いだすことだと考えています。

    アーキテクチュアランドスケープは、「風景が生きる建築」「地域のリ・デザイン」に取り組み、暮らしの風景をより豊かにする環境を提案いたします。

    渋谷達郎 
    山形生まれ／慶應義塾大学大学院後期博士課程単位取得退学　修士（工学）／環境デザイン研究所、パシフィックコンサルタンツ、隈研吾建築都市設計事務所を経てアーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所設立／一級建築士、管理建築士、登録ランドスケープアーキテクト（ＲＬＡ）／グッドデザイン賞ベスト100／東北建築賞作品賞／建築作品選集／東北住宅大賞優秀賞／文部科学大臣表彰若手科学者賞／大改造！！劇的ビフォーアフター「雪国の住医」／デコヘル／ロードバイク

    TATSURO SHIBUYA + ARCHITECTURE LANDSCAPE DESIGN STUDIO
    http://www.alds.jp/

    アーキテクチュアランドスケープ一級建築士事務所
    〒990-2402　山形市小立3丁目3-20-101
    TEL/FAX　023-665-5386
    Mail：tatsuro.shibuya@alds.jp 

    TATSURO SHIBUYA
    1976　Born in Yamagata, JapanCompleted the Master Course of Science and Technology, Keio University Kengo Kuma Lab.Withdrawal from the Doctor Course of Science and Technology, Keio UniversityWorked at Mitsuru Man Senda and Environment Design InstituteWorked at Pacific Consultants Co., LTD. Worked at Kengo Kuma and associates (Kuma Studio at Keio University)Established TATSURO SHIBUYA + ARCHITECTURE LANDSCAPE DESIGN STUDIOPart-time lecturer, Tohoku University of Art And Design

    主な受賞歴
    1999　第1回東北芸術工科大学褒賞奨学生
    1999　日本建築学会全国大学・高専卒業設計展示会学校代表選出
    2003　2003年度グッドデザイン賞（御所野縄文博物館）*1
    2004　第24回日本建築学会東北建築賞　作品賞（御所野縄文博物館）*1
    2006　彩の国景観賞「たてものまちなみ」部門*2
    2007　都市景観大賞美しいまちなみ優秀賞*2
    2010　日本建築学会建築デザイン発表会「環境と共生する建築・都市」テーマ部門優秀賞
    2010　第3回山形の家づくり大賞コンペ一般住宅部門大賞
    2010　第3回山形の家づくり大賞コンペ県知事賞（最優秀）
    2010　2010年度グッドデザイン賞
    2011　第31回日本建築学会東北建築賞　作品賞
    2012　日本建築学会作品選集2012
    2013　第6回JIA東北住宅大賞　奨励賞
    2013　2013年度グッドデザイン賞、グッドデザイン・ベスト100
    2014　2014年度グッドデザイン賞
    2015　平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　若手科学者賞
    2015　第8回JIA東北住宅大賞　優秀賞
    2017　第10回JIA東北住宅大賞　奨励賞
    2017　第37回日本建築学会東北建築賞　作品賞
    *1環境デザイン研究所での担当作品
    *2パシフィックコンサルタンツでの担当作品

    資格
    一級建築士（第312688号）
    管理建築士（第092F-10524X号）
    登録ランドスケープアーキテクト（RLA）（第00369号）
    CASBEE建築評価員（第00317-09号）
    VEリーダー（第0539970号）
    福祉住環境コーディネーター2級（第15-2-05694号）
    技術士補　環境部門（第22312号）

    所属学会
    日本建築学会　正会員
    日本造園学会　正会員
    日本建築家協会(JIA)　正会員
    こども環境学会　正会員

    外部資金等獲得状況
    2008年度慶応工学会給付奨学金
    2009年度慶應義塾先端科学技術研究センター博士課程研究助成 研究代表者
    2010年度豊橋技術科学大学教育活性化経費　研究代表者
    2011年度日比科学技術振興財団研究助成金　研究代表者
    2011－2012年度科学研究費補助金若手（B)　研究代表者
    2011年度神野教育財団教育活動助成　代表者
    2012年度神野教育財団教育活動助成
    2013年度あいちモリコロ基金展開期活動助成金　代表者
    2013年度豊橋技術科学大学教育活性化経費　研究代表者
    2015年度長井市心のまちづくり推進事業　代表者

    ※2017年8月4日更新

    提供サービス
    Architecture Design, landscape design, と Environmental Design
    営業エリア
    全国
    受賞歴
    • 主な受賞歴
    • 1999　第1回東北芸術工科大学褒賞奨学生
    • ​1999　日本建築学会全国大学・高専卒業設計展示会学校代表選出
    • ​2003　2003年度グッドデザイン賞（御所野縄文博物館）*1
    • ​2004　第24回日本建築学会東北建築賞　作品賞（御所野縄文博物館）*1
    • ​2006　彩の国景観賞「たてものまちなみ」部門*2
    • ​2007　都市景観大賞美しいまちなみ優秀賞*2
    • ​2010　日本建築学会建築デザイン発表会「環境と共生する建築・都市」テーマ部門優秀賞
    • ​2010　第3回山形の家づくり大賞コンペ一般住宅部門大賞
    • ​2010　第3回山形の家づくり大賞コンペ県知事賞（最優秀）
    • ​2010　2010年度グッドデザイン賞
    • ​2011　第31回日本建築学会東北建築賞　作品賞
    • ​2012　日本建築学会作品選集2012
    • ​2013　第6回JIA東北住宅大賞　奨励賞
    • ​2013　2013年度グッドデザイン賞、グッドデザイン・ベスト100
    • ​2014　2014年度グッドデザイン賞
    • ​2015　平成27年度科学技術分野の文部科学大臣表彰　若手科学者賞
    • ​2015　第8回JIA東北住宅大賞　優秀賞
    • ​2017　第10回JIA東北住宅大賞　奨励賞
    • ​2017　第37回日本建築学会東北建築賞　作品賞
    • ​*1環境デザイン研究所での担当作品
    • ​*2パシフィックコンサルタンツでの担当作品
    • 全て見る 22 賞
    住所
    小立３丁目3-20-101
    9902402 Yamagata
    日本
    +81-236655386 www.alds.jp

    レビュー

    川口隆
    真摯な設計姿勢の方です！
    2 秒以上前

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