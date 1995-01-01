必要諸室、広さ、ご予算等クライアントにとっての必要条件をお聞きすると共に、住まいの理想についてもお聞きして、それを十分条件として設計していきます。必要と十分の兼ね合いを模型や図面を元に、クライアントと何度も対話しながら創り上げていきます。最終的に、必要条件をクリアーして、十分条件も満たしたクライアントオリジナルの生活のための「環境」を、設計から現場監理も通して確実に実現していくことが私の役割であると考えています。
1993年 京都大学工学部建築学科卒業
1993年 Kuopion kaupungin tekninen virasto（Finland)
1995年 京都大学大学院工学研究科修士課程修了
1995～98年 大成建設株式会社設計部勤務
2001年～ 一級建築士事務所 森吉直剛アトリエ主宰
2003～11年 明治大学非常勤講師
2004年〜 大阪芸術大学非常勤講師
- 提供サービス
- 建築設計・監理
- 営業エリア
- 日本全国 と Tōkyō, 東京都 日本
- 受賞歴
- 2019年 BUILD Architecture Awards 2019 （イギリス）
- 「Best Residential Architecture Design Company – Japan」
- 「Best Residential Architecture Project (Honshu):Villa Boomerang」
- 2014年 いばらきデザインセレクション2014 知事選定
- 2003年 まちなみ住宅100選優秀賞
- 2003年 木の国日本の家デザインコンペ優秀賞
- 1993年 京都大学卒業設計賞、日本建築学会近畿支部卒業設計賞
- 全て見る 13 賞
- 住所
-
Toa Bldg. 10FL 1-3-3, Ginza, Chuo-ku,
104-0061 Tōkyō, 東京都 日本
日本
+81-335676511 www.moriyoshi-a.com