和室に生きる和の伝統。その魅力を徹底解剖！

和室を住まいに取り入れるかどうかを迷う方も多いのではないでしょうか。現在のほとんどの住宅はフローリングを主として用いていくので、わざわざ畳の部屋を設けることでリビングが狭くなったり、あまり必要な場面がなくスペースを持て余してしまうのを心配する方もいると思います。そこで今回は、和室が住まいや生活にもたらしてくれる魅力を徹底解剖していきたいと思います。

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