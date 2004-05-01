子ども部屋の計画に欠かせない基礎知識

子ども部屋をどのように計画するかで悩んでいる方も多いと思います。というのも、子どもは成長するに従って、精神的にも肉体的にも大きく変化し、部屋に求められることも変わってくるからです。また、子どもが増えれば、部屋あるいは家の間取りを大きく変える必要も出てくることもあります。では、どのようなことに気を付けて計画していけばいいのでしょうか。今回は、その子ども部屋の計画に欠かせない基礎知識を紹介していきたいと思います。

もっと読む