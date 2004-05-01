創り手にこだわると、生活はもっとアナタらしくなる
When you are selective about the architect, your house will be a reflection of your lifestyle.
Pointo Walker Design は アアキ前田 株式会社 へ社名変更しました。
- 営業エリア
- 沖縄県内
- 受賞歴
- 2003年 アルミニウム建築構造デザイン・コンペティション／
- 日本アルミニウム協会・アルミニウム建築構造協議会／入選
- 2006年 グッドデザイン賞／(財)日本産業デザイン振興会／沖縄的スクリーンハウス
- グッドデザイン賞／(財)日本産業デザイン振興会／市松の家
- 2007年 建築家のあかりコンペ／(社)日本建築家協会・大光電機株式会社／入選
- 建築九州賞(作品賞)／(社)日本建築学会九州支部／佳作作品
- 2008年 第６回住宅建築賞／(社)沖縄県建築士会／審査員特別賞
- 2014年 Build Live Japan 2014／（一社）IAI日本／ 審査員特別賞（第３位）
- Build Live Japan 2014／（一社）IAI日本／ コラボレーション賞
- 全て見る 15 賞
- 住所
-
首里平良町1-29-8-102
903-0803 沖縄県那覇市
日本
+81-989432662 www.the-pwd.com