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アアキ前田 株式会社
建築家 in 沖縄県那覇市
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    風を生み、空に近づく家, アアキ前田 株式会社 アアキ前田 株式会社 オリジナルデザインの 子供部屋
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    コレクトセレクト, アアキ前田 株式会社 アアキ前田 株式会社 オリジナルな 家
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    コレクトセレクト
    シャトームーン
    茶庭／Ｋ
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    創り手にこだわると、生活はもっとアナタらしくなる
    When you are selective about the architect, your house will be a reflection of your lifestyle.

    Pointo Walker Design は アアキ前田 株式会社 へ社名変更しました。

    営業エリア
    沖縄県内
    受賞歴
    • 2003年　アルミニウム建築構造デザイン・コンペティション／
    • 日本アルミニウム協会・アルミニウム建築構造協議会／入選
    • 2006年　グッドデザイン賞／(財)日本産業デザイン振興会／沖縄的スクリーンハウス
    • 　　　　　　グッドデザイン賞／(財)日本産業デザイン振興会／市松の家
    • 　　2007年　建築家のあかりコンペ／(社)日本建築家協会・大光電機株式会社／入選
    • 　　　　　　建築九州賞(作品賞)／(社)日本建築学会九州支部／佳作作品
    • 　　2008年　第６回住宅建築賞／(社)沖縄県建築士会／審査員特別賞
    • 　　2014年　Build Live Japan 2014／（一社）IAI日本／ 審査員特別賞（第３位）
    • 　　　　　　Build Live Japan 2014／（一社）IAI日本／ コラボレーション賞
    • 全て見る 15 賞
    住所
    首里平良町1-29-8-102
    903-0803 沖縄県那覇市
    日本
    +81-989432662 www.the-pwd.com

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