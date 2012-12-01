眞野サトル Satoru SHINNO 1971年大阪生れ。
住まいは、Ｓａｆｅｔｙ（安全）ａｎｄ ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ（機能性）ａｎｄ ｍｏｒｅを心がけて取組んでいます。とても難しいけれども古く善くなる住宅を目指しています。大きさや形で家の価値が決まるわけではなく予算の制約はあっても豊かな生活を実現でき、普遍的に住まえる事が一番だと思います。
興味のある方はお気軽にご連絡くださいませ。
- 提供サービス
- 建築設計
- 営業エリア
- 日本、アジア、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ
- Osaka
- 受賞歴
- 2006年 Ｔ．Ｋ．Ｌ キッチンデザインコンペ 入選
- 2008年 建築家のあかりコンペ2008 入選
- 2010年 釜山建築大展 入選
- 2012年 大阪ガス住宅設計アワード 優秀賞
- 2013年 愛知建築士会「建築コンクール」 佳作
- 2016年 住まいの環境デザインアワード 大阪ガス賞
- 2017年 大阪のまち魅力アップリノベーションコンクール 優秀賞
- 2010年 建築家カタログVol.6掲載
- 2010年 毎日放送「住人十色」エビエスケイル
- 2010年 毎日放送「住人十色」綾部ランチハウス
- 2011年 建築ジャーナル10月号掲載
- 2012年 最高に素敵な間取りの図鑑掲載
- 2012年10月 日本テレビ「スッキリ」綾部ランチハウス
- 全て見る 14 賞
- 住所
-
大阪市北区南森町2-4-34 2-4-34 Minamimorimachi, kitaku
5300054 Osaka
日本
+81-663645640 www.archixxx.jp