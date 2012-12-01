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ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室
建築家 in Osaka
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  • プレミアム
    • 通り抜ける家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンな 家
    通り抜ける家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンな 家
    通り抜ける家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンデザインの ガレージ・物置
    +3
    通り抜ける家
    スキップフロアの家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンデザインの テラス 木
    スキップフロアの家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンな 家
    スキップフロアの家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンデザインの リビング
    +7
    スキップフロアの家
    眺望を楽しむ家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 木造住宅
    眺望を楽しむ家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 木造住宅
    眺望を楽しむ家, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 モダンデザインの テラス 木
    +4
    眺望を楽しむ家
    Saito Site, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 木造住宅 白色
    Saito Site, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 木造住宅 白色
    Saito Site, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 木造住宅
    +5
    Saito Site
    ゲストハウス, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 別荘
    ゲストハウス, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 別荘
    ゲストハウス, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 和風デザインの テラス
    +7
    ゲストハウス
    吹田のリノベーション, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 商業空間
    吹田のリノベーション, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 商業空間
    吹田のリノベーション, ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 ARCHIXXX眞野サトル建築デザイン室 商業空間
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    吹田のリノベーション
    全て見る 11 プロジェクト

    眞野サトル　Satoru SHINNO　1971年大阪生れ。

    住まいは、Ｓａｆｅｔｙ（安全）ａｎｄ　ｆｕｎｃｔｉｏｎａｌ（機能性）ａｎｄ　ｍｏｒｅを心がけて取組んでいます。とても難しいけれども古く善くなる住宅を目指しています。大きさや形で家の価値が決まるわけではなく予算の制約はあっても豊かな生活を実現でき、普遍的に住まえる事が一番だと思います。

    興味のある方はお気軽にご連絡くださいませ。

    提供サービス
    建築設計
    営業エリア
    • 日本、アジア、北アメリカ、南アメリカ、ヨーロッパ
    • Osaka
    受賞歴
    • 2006年　　Ｔ．Ｋ．Ｌ　キッチンデザインコンペ　入選
    • 2008年 　　建築家のあかりコンペ2008　入選
    • 2010年　　釜山建築大展　入選
    • 2012年　　大阪ガス住宅設計アワード　優秀賞
    • 2013年　　愛知建築士会「建築コンクール」　佳作
    • 2016年　　住まいの環境デザインアワード　大阪ガス賞
    • 2017年　　大阪のまち魅力アップリノベーションコンクール　優秀賞
    • 2010年　　建築家カタログVol.6掲載
    • 2010年　　毎日放送「住人十色」エビエスケイル
    • 2010年　　毎日放送「住人十色」綾部ランチハウス
    • 2011年　　建築ジャーナル10月号掲載
    • 2012年　　最高に素敵な間取りの図鑑掲載
    • 2012年10月 日本テレビ「スッキリ」綾部ランチハウス
    • 全て見る 14 賞
    住所
    大阪市北区南森町2-4-34　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2-4-34 Minamimorimachi, kitaku
    5300054 Osaka
    日本
    +81-663645640 www.archixxx.jp

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