ユーティリティスペースで家事をもっと楽に！その上手なつくり方とは？

ユーティリティとは、英語で有用、実用性などを意味しますが、建築用語としては、電気や暖房、そして水道などの設備を指します。特にユーティリティとは家においては、洗濯やアイロンといった家事全般を行う多目的室として使われています。今回は、そんなユーティリティルームでより家事を楽にするための上手な空間つくりを紹介していきたいと思います。キッチンやテラスなど、周辺のプランニングによっても使いやすさが大きく変わるので、周りとの関係にも注目して見ていきましょう。

もっと読む