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濱嵜良実+株式会社　浜﨑工務店一級建築士事務所
建築家 in 東京都足立区
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  • プレミアム
    • CASKET, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 ミニマルスタイルの 玄関&廊下&階段 コンクリート 青色
    CASKET, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 木造住宅 金属 メタリック/シルバー
    CASKET, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 木造住宅 金属 メタリック/シルバー
    +18
    CASKET
    家の中に街をつくる, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンデザインの リビング
    家の中に街をつくる, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンデザインの リビング
    家の中に街をつくる, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンデザインの リビング
    +12
    家の中に街をつくる
    reHR, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンデザインの ダイニング
    reHR, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    reHR, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +2
    reHR
    OGI, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 金属 黒色
    OGI, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンデザインの リビング
    OGI, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンスタイルの お風呂
    +5
    OGI
    TAN, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 オリジナルな 家
    TAN, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 オリジナルな 家
    TAN, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 オリジナルデザインの リビング
    +21
    TAN
    FK, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンデザインの テラス
    FK, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 オリジナルな 家
    FK, 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 濱嵜良実+株式会社 浜﨑工務店一級建築士事務所 モダンな庭
    +12
    FK
    全て見る 10 プロジェクト

    建築家のいる建設会社です。

    設計・施工を一貫して進めるかたちでの仕事を中心にしています。

    設計（デザイン）だけでなく、設計者自身が現場に出向き、

    責任を持って、より精度の高い建築をつくります。

    濱嵜良実（はまざきよしみ）

    経歴

    東京都生まれ

    日本大学理工学部建築学科卒業

    日本大学大学院理工学研究科博士前期課程修了

    学校法人中央工学校兼任講師（～1999年，2017年～）

    日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了

     学位論文『世紀転換期オランダ近代建築に見る設計方法論に関する研究』

    株式会社浜﨑工務店一級建築士事務所開設（1996年）

    株式会社浜﨑工務店一級建築士事務所　所長（1996年～）

    日本大学短期大学部生活デザイン学科非常勤講師（1999年～）

    三井不動産販売㈱ リアルプランclass-R リノベーションサポーター（2007～2012年）  

    株式会社浜﨑工務店 兼 株式会社浜﨑工務店一級建築士事務所　代表取締役（2014年～）

    著書

    『建築モダニズム　近代生活の夢とかたち』（共著,エクスナレッジ,2001年）

    『マトリクスで読む20世紀の空間デザイン』（共著,彰国社,2003年） 『世界の建築街並みガイド4ドイツ/スイス/オランダ/ベルギー』(共著,エクスナレッジ,2004年) ほか

    提供サービス
    建築設計　　設計施工　インテリア
    営業エリア
    関東を中心に日本全国 と 東京都足立区
    受賞歴
    • 第5回メンブレン・デザイン・コンペティション『バザール』入選　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第17回日新工業建築設計競技『多様化時代のリゾートハウス』入選
    • 『(仮称)青森県立美術館設計競技』(2000年)61選
    • 第46回東京建築賞　戸建住宅部門　優秀賞（「CASKET）」）2021年　　　　　　　　　　　　
    住所
    足立区小台2-17-1
    120-0046 東京都足立区
    日本
    +81-359027887 h-koumuten-aa.com

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