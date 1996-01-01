建築家のいる建設会社です。
設計・施工を一貫して進めるかたちでの仕事を中心にしています。
設計（デザイン）だけでなく、設計者自身が現場に出向き、
責任を持って、より精度の高い建築をつくります。
濱嵜良実（はまざきよしみ）
経歴
東京都生まれ
日本大学理工学部建築学科卒業
日本大学大学院理工学研究科博士前期課程修了
学校法人中央工学校兼任講師（～1999年，2017年～）
日本大学大学院理工学研究科博士後期課程修了
学位論文『世紀転換期オランダ近代建築に見る設計方法論に関する研究』
株式会社浜﨑工務店一級建築士事務所開設（1996年）
株式会社浜﨑工務店一級建築士事務所 所長（1996年～）
日本大学短期大学部生活デザイン学科非常勤講師（1999年～）
三井不動産販売㈱ リアルプランclass-R リノベーションサポーター（2007～2012年）
株式会社浜﨑工務店 兼 株式会社浜﨑工務店一級建築士事務所 代表取締役（2014年～）
著書
『建築モダニズム 近代生活の夢とかたち』（共著,エクスナレッジ,2001年）
『マトリクスで読む20世紀の空間デザイン』（共著,彰国社,2003年） 『世界の建築街並みガイド4ドイツ/スイス/オランダ/ベルギー』(共著,エクスナレッジ,2004年) ほか
- 提供サービス
- 建築設計 設計施工 インテリア
- 営業エリア
- 関東を中心に日本全国 と 東京都足立区
- 受賞歴
- 第5回メンブレン・デザイン・コンペティション『バザール』入選 第17回日新工業建築設計競技『多様化時代のリゾートハウス』入選
- 『(仮称)青森県立美術館設計競技』(2000年)61選
- 第46回東京建築賞 戸建住宅部門 優秀賞（「CASKET）」）2021年
- 住所
-
足立区小台2-17-1
120-0046 東京都足立区
日本
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