使う人の気持ちとつながるような、そんな器が作りたいと思い制作しています。

生活のいろいろなシーンで、誰かをもてなす、そして自分をもてなすアイテムとして使っていただけると嬉しい限りです。

<プロフィール>

日本・アメリカの大学、益子の窯元にて陶芸を学び、2013年より千葉県の自宅工房にて器を中心に陶磁器の制作をしています。現在、渋谷の陶芸教室にて講師・スタッフとして勤務。また、福祉センターにて身障者向け陶芸クラスのお手伝いもしています。

経歴

2005年 文化女子大学 造形学部 陶芸専攻 卒業

2008年 The New York State College of Ceramics @ Alfred University(米国NY州) 卒業

2008~2009年 Brick House Ceramic Art Center (NY)にてスタジオアシスタント

2009~2011年 益子焼窯元 横山陶芸(栃木県益子)勤務

2011年~ Ray Art School (東京渋谷)勤務/2013年~自宅工房にて陶器制作