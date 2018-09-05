広島のちいさなキッチンメーカー・DAIDAは、あなたオリジナルのキッチンをつくります。
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だいだ産業株式会社
広島県広島市西区楠木町1-1-4 代田ビル西棟1F
TEL：082-231-8698 FAX：082-291-2514
http://kitchenreform-hiroshima.com/
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- オーダーキッチン・食器棚・家具の設計・製作・施工
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