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ちいさなキッチンメーカー・DAIDA
キッチン製造会社 in 日本、広島県広島市
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    だいだ産業株式会社

    広島県広島市西区楠木町1-1-4　代田ビル西棟1F

    TEL：082-231-8698　FAX：082-291-2514

    http://kitchenreform-hiroshima.com/

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    提供サービス
    • オーダーキッチン・食器棚・家具の設計・製作・施工
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    • 外国製・国産キッチン機器の販売
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    広島県・山口県・岡山県・島根県
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    広島市西区楠木町1-1-4　代田ビル西棟1F
    733-0002 日本、広島県広島市
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