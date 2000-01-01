STUDIO KAZでは、ヒトに関わることに関わっています。対象とするデザインの領域を限定していません。空間デザイン、家具デザイン、プロダクトデザイン、グラフィックデザインなどあらゆる分野の「デザイン」を手がけています。
そのなかでも特に「オーダーキッチン」のデザインには重きを置いていて、事務所設立以来28年間で900件以上のキッチンに関わってきました。
また2014年より『キッチンのことをキチンと考えること、全ての人のキッチン力を上げること』を目的にキッチンアカデミーを主宰し、全国の工務店向けに年間25回以上のセミナーと研修を開催しています。
【業務内容】
■空間デザイン：住宅・マンション・商業施設等の空間全体からキッチンや浴室、個室といった単一空間までヒトが含まれる場所の 企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務
■家具デザイン：オーダー家具、オーダーキッチンをはじめ、家具全般の企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務
■プロダクトデザイン：住設機器をはじめとした住宅関連商品、インテリア雑貨、照明器具、陶器等身の回りに存在するモノの 企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務
■グラフィックデザイン：CI計画、会社案内、取扱説明書、リーフレット、DM、情報誌、名刺等、あらゆる印刷物の企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務
■講師：インテリアデザイン、キッチンデザインなどに関するテーマの講演、セミナー講師、各種学校等での関係科目の講師など
- 提供サービス
- 住空間デザイン
- 商空間デザイン
- キッチンデザイン
- プロダクトデザイン
- グラフィックデザイン
- 講演
- 店舗デザイン
- オフィスインテリアデザイン
- 全て見る 8 サービス
- 営業エリア
- 関東を中心に日本全国 と 東京都
- 受賞歴
- 第一回キッチンスペースプランニングコンクール (1994 (財)住宅産業情報サービス会長賞）
- 第二回キッチンスペースプランニングコンクール (1999 最優秀賞）
- 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2000（2000 会長賞）
- 第三回キッチンスペースプランニングコンクール (2000 奨励賞）
- 2001年国際家具デザインコンペティションin大川（2001 審査委員奨励賞）
- 第三回「TILE DESIGN CONTEST」 (2002 1等賞）
- 第四回キッチンスペースプランニングコンクール (2002 キッチンスペシャリスト賞）
- LEDデザインコンテスト（2003 入選）
- 2005年度グッドデザイン賞（2005 建築・環境デザイン部門／今永環境計画と共同）
- 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2006（2006 支部長賞）
- 第8回「あたたかな住空間デザイン」コンペ暮らしデザイン部門お風呂の部（2006 優秀賞）
- 第8回「あたたかな住空間デザイン」コンペ暮らしデザイン部門キッチンの部（2006 優秀賞）
- 第8回「あたたかな住空間デザイン」コンペ住宅デザイン部門（2006 東京ガス特別賞）
- WH社第3回『建築家と考える創造と再生展～ここまで出来た！わが家のリフォーム～』（2007 入選）
- 『座ってみたい北の創作椅子展2008』（2008 入選）
- 2009年度グッドデザイン賞（2009 生活領域-住宅設備部門／株式会社INAXと共同）
- ARIAFINA KITCHEN DESIGN AWARD2012（2012 佳作）
- 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2013（2013 経済産業大臣賞）
- 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2014（2014 リフォーム部門賞）
- 2015年度グッドデザイン賞（2015 キッチン・調理器具部門／イオンリテール株式会社と共同）
- 平成27年度 キッチン空間アイディアコンテスト（2015 奨励賞）
- ベスト・オブ・ハウズ 2016（2016 サービス賞）
- 全て見る 22 賞
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-
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