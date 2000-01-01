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株式会社STUDIO KAZ
インテリアデザイナー in 東京都
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  • プレミアム
    • 入船STUDIO, 株式会社STUDIO KAZ 株式会社STUDIO KAZ システムキッチン 木 黒色
    入船STUDIO, 株式会社STUDIO KAZ 株式会社STUDIO KAZ オリジナルデザインの リビング 黒色
    入船STUDIO, 株式会社STUDIO KAZ 株式会社STUDIO KAZ オリジナルデザインの リビング 黒色
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    入船STUDIO

    STUDIO KAZでは、ヒトに関わることに関わっています。対象とするデザインの領域を限定していません。空間デザイン、家具デザイン、プロダクトデザイン、グラフィックデザインなどあらゆる分野の「デザイン」を手がけています。

    そのなかでも特に「オーダーキッチン」のデザインには重きを置いていて、事務所設立以来28年間で900件以上のキッチンに関わってきました。

    また2014年より『キッチンのことをキチンと考えること、全ての人のキッチン力を上げること』を目的にキッチンアカデミーを主宰し、全国の工務店向けに年間25回以上のセミナーと研修を開催しています。

    【業務内容】

    ■空間デザイン：住宅・マンション・商業施設等の空間全体からキッチンや浴室、個室といった単一空間までヒトが含まれる場所の　企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務

    ■家具デザイン：オーダー家具、オーダーキッチンをはじめ、家具全般の企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務

    ■プロダクトデザイン：住設機器をはじめとした住宅関連商品、インテリア雑貨、照明器具、陶器等身の回りに存在するモノの　企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務

    ■グラフィックデザイン：CI計画、会社案内、取扱説明書、リーフレット、DM、情報誌、名刺等、あらゆる印刷物の企画・デザイン・管理およびそれらに関連する業務

    ■講師：インテリアデザイン、キッチンデザインなどに関するテーマの講演、セミナー講師、各種学校等での関係科目の講師など

    提供サービス
    • 住空間デザイン
    • 商空間デザイン
    • キッチンデザイン
    • プロダクトデザイン
    • グラフィックデザイン
    • 講演
    • 店舗デザイン
    • オフィスインテリアデザイン
    • 全て見る 8 サービス
    営業エリア
    関東を中心に日本全国 と 東京都
    受賞歴
    • 第一回キッチンスペースプランニングコンクール　(1994 (財)住宅産業情報サービス会長賞）
    • 第二回キッチンスペースプランニングコンクール　(1999 最優秀賞）
    • 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2000（2000 会長賞）
    • 第三回キッチンスペースプランニングコンクール　(2000 奨励賞）
    • 2001年国際家具デザインコンペティションin大川（2001 審査委員奨励賞）
    • 第三回「TILE DESIGN CONTEST」　(2002　1等賞）
    • 第四回キッチンスペースプランニングコンクール　(2002 キッチンスペシャリスト賞）
    • LEDデザインコンテスト（2003 入選）
    • 2005年度グッドデザイン賞（2005 建築・環境デザイン部門／今永環境計画と共同）
    • 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2006（2006 支部長賞）
    • 第8回「あたたかな住空間デザイン」コンペ暮らしデザイン部門お風呂の部（2006 優秀賞）
    • 第8回「あたたかな住空間デザイン」コンペ暮らしデザイン部門キッチンの部（2006 優秀賞）
    • 第8回「あたたかな住空間デザイン」コンペ住宅デザイン部門（2006 東京ガス特別賞）
    • WH社第3回『建築家と考える創造と再生展～ここまで出来た！わが家のリフォーム～』（2007 入選）
    • 『座ってみたい北の創作椅子展2008』（2008　入選）
    • 2009年度グッドデザイン賞（2009 生活領域-住宅設備部門／株式会社INAXと共同）
    • ARIAFINA KITCHEN DESIGN AWARD2012（2012 佳作）
    • 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2013（2013 経済産業大臣賞）
    • 住まいのインテリアコーディネーションコンテスト2014（2014 リフォーム部門賞）
    • 2015年度グッドデザイン賞（2015 キッチン・調理器具部門／イオンリテール株式会社と共同）
    • 平成27年度　キッチン空間アイディアコンテスト（2015　奨励賞）
    • ベスト・オブ・ハウズ　2016（2016　サービス賞）
    • 全て見る 22 賞
    住所
    江東区大島7-42-12-M2F
    136-0072 東京都
    日本
    +81-336840669 www.studiokaz.com
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