AtelierorB　　

法的所有権

Tetsuya Nishimoto

First-class architect

Born in Osaka Prefecture

Graduated from Department of Architecture,University of the Ryukyus

Founded Atelier Orb

西本哲也

一級建築士

1968年大阪生まれ

琉球大学工学部建設工学科卒業

設計事務所・住宅会社などの勤務を経て

2002年アトリエオーブ設立