陶芸家

1982年 茨城県笠間市出身

2008年 東北芸術工科大学美術科 工芸コース卒業

2010年 京都造形芸術大学 大学院 芸術表現領域修了

2011年 HAUTE ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN GENÈVE/CÉRAMIQUE & POLYMÈRES (スイス) 修了

2011年 独立

Ceramist

1982 Born in Ibaraki Japan

2008 Graduated from Tohoku University of Art and Design

2010 Graduated from Kyoto University of Art and Design (Master's class)

2011 Graduated from HAUTE ÉCOLE D’ART ET DE DESIGN GENÈVE/CÉRAMIQUE & POLYMERS

2011 Independent