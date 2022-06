1972 茨城県生まれ

1997 神奈川大学工学部建築学科卒業

1997 EIデザイン設計事務所 ラスティック建築研究所

2003 渡イタリア

2004 株式会社 MUJI HOUSE

2005 吉デザイン設計事務所設立

2008 事務所を南千住から研究学園へ移転

2008 事務所に併設してカフェをオープン

2014 カフェにギャラリー・貸しスペースを併設

1972 Born in Ibaraki prefecture

1997 Graduated from Kanagawa University Faculty of Engineering, Department of Architecture

1997 Worked at EI Design , Rustic Architects Design Studio

2003 Traveled to Italy for study

2004 MUJI HOUSE Co., Ltd.

2005 Founded Kichi Architectural Design