ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
DATT 一級建築士事務所
建築家 in Tokyo
概要 0プロジェクト (0) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集
新しいプロジェクト
  • プレミアム

    • 会社概要

    名称:DATT 一級建築士事務所登録

    東京事務所

    〒142-0064 東京都品川区旗の台5-7-11-2F

    TEL:03.6426.1022FAX:03.6426.7195

    京都事務所

    〒604-0901 京都市中京区末丸町541-36-501

    TEL&FAX:075.241.3783 

    業務内容 建築、インテリアの設計・監理業務家具デザイン前各号に付帯する一切の業務 

    略歴

    池辺 慶太

    1981大分県生まれ

    2008京都造形芸術大学大学院修士課程修了

    2009-10榊田倫之建築設計事務所勤務

    2011-13近藤哲雄建築設計事務所勤務

    2014-DATT 一級建築士事務所共同設立

    伊藤太一

     1983愛知県生まれ

    2006名城大学建築学科卒業

    2008京都造形芸術大学大学院修士課程修了

    2009-12TNA勤務

    2014-DATT 一級建築士事務所共同設立

     中村昌彦

    1982京都府生まれ

    2010京都工芸繊維大学修士課程修了

    2011-12ATELER-ASH勤務

    2013-こより参加

    2014-DATT 一級建築士事務所共同設立

    営業エリア
    Tokyo
    住所
    5-7-11-2F Hatanodai Shinagawa-ku
    142-0064 Tokyo
    日本
    +81-364261022 datt-arch.com
      Add SEO element