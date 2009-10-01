会社概要
名称:DATT 一級建築士事務所登録
東京事務所
〒142-0064 東京都品川区旗の台5-7-11-2F
TEL:03.6426.1022FAX:03.6426.7195
京都事務所
〒604-0901 京都市中京区末丸町541-36-501
TEL&FAX:075.241.3783
業務内容 建築、インテリアの設計・監理業務家具デザイン前各号に付帯する一切の業務
略歴
池辺 慶太
1981大分県生まれ
2008京都造形芸術大学大学院修士課程修了
2009-10榊田倫之建築設計事務所勤務
2011-13近藤哲雄建築設計事務所勤務
2014-DATT 一級建築士事務所共同設立
伊藤太一
1983愛知県生まれ
2006名城大学建築学科卒業
2008京都造形芸術大学大学院修士課程修了
2009-12TNA勤務
2014-DATT 一級建築士事務所共同設立
中村昌彦
1982京都府生まれ
2010京都工芸繊維大学修士課程修了
2011-12ATELER-ASH勤務
2013-こより参加
2014-DATT 一級建築士事務所共同設立
- 営業エリア
- Tokyo
- 住所
-
5-7-11-2F Hatanodai Shinagawa-ku
142-0064 Tokyo
日本
+81-364261022 datt-arch.com