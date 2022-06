Profile Hiroshi NOMOTO

1956 Born in Gunma, JAPAN

1979 Graduated from Nagoya University of Arts

1984 Kanagawa Prefectural Museum exhibition(Kanagawa Prefectural Gallery)

Saitama Art Festival(The Museum of Modern Art,Saitama)

1987 Sea Lion Space exhibition(Tokyo Metropolitan Art Museum)

1988 Group exhibition(Gallery Q/Tokyo)

2002 Solo exhibition-Plastic Trip-(Imagine/Ashikaga)

2007 Sense&Space exhibition(Chikuma River Highway Museum/Nagano)

2008 Group exhibition(TRI-ANGLE/Karuizawa)Group exhibition(mumeisha/Inzai)

2009 Group exhibition(ESPACIO TAO/Madrid-Spain)

Group exhibition(Imagine/Ashikaga)

Group exhibition(Gallery Daiwa/Gifu)

2010 Art Fair "art KARLSRUHE 2010"(Gallery SUDO/Germany)

Group exhibition(TRI-ANGLE/Karuizawa)

Group exhibition(Galerie Pousse/Ginza)

Group exhibition(mumeisha/Inzai)

2011 Solo exhibition-Red skin-(Gallery SUDO/Tomizu)

German-Japanese Exchange Exhibition(Galerie pack of patches/Germany)(Daniela Rarro Galleria/Cremona, Italy)

art SANTAFE 2011(gallery SUDO/USA)

ARIO-Artist Residence in Odawara

2012Group exhibition -KOKORO- (Gallery SUDO/Tomizu)

Solo exhibition[Into and out of time](Gallery YORI/Yoyogiuehara)

art SANTAFE 2012(gallery SUDO/USA)

Group exhibition(Gallery SUDO/Tomizu)

2013Group exhibition -PAGE- (Gallery SUDO/Tomizu)

Solo exhibition-New Head-(Gallery SUDO/Tomizu)

Group exhibition-Rolling into the stream-(Atelier Kika/Kamakura)

Art Contrada di KARUIZAWA

Solo exhibition-Little Forevers-(Gallery aTo/Manazuru)

2014Solo exhibition-Two or More-(Gallery YORI/Tokyo)

Solo exhibition-TENGUI-NU-(Gallery MUSAI/Tokyo)

SHINANO Primitive Sense Art Festival 2014

2015Group exhibition-Galactic Stream-(WACHIGAI/Nagano)

Group exhibition-Nusutomori-(Shingoster LIVING/Tsukuba)

Solo exhibition-Luz Blanca-(Gallery aTo/Manazuru)

SHINANO Primitive Sense Art Festival 2015

Solo exhibition-voz suave-(Ecru+HM/Ginza)

Group exhibition-Feeling to go to the growth- (Gallery SUDO/Tomizu)

2016Solo exhibition-Tenguinue/A Long-nosed Legendary Dog-(Art Space 563/Taiwan)

Solo exhibition-Rise and Shine-(Gallery YORI/Tokyo)

プロフィール ノモトヒロシ

1956 群馬県に生まれる

1979 名古屋芸術大学卒業

1984 神奈川県美術展(県民ホールギャラリー)

埼玉美術の祭典(県近代美術館)

1987 海馬空間展(東京都立美術館)

1988 グループ展(ギャラリーQ/東京)

2002 個展 Plastic Trip(いまあじん/足利)

2007 五感と空間展(千曲川ハイウェイミュージアム/長野)

2008 赤と白のトリオーレ展(トリアングル/軽井沢)

二人展 [竜巻の後に降りたつ](無名舎/印西)

2009 第4回海外短期留学-マドリッド(すどう美術館)

ESPACIO TAO 二人展 (マドリッド-スペイン)

[12imagination12]二人展 (いまあじん/足利)

[息の痕跡]二人展(大和画廊/岐阜)

2010 art KARLSRUHE 2010(gallery SUDO/ドイツ)

二人展(器スタジオTRY/中井)二人展(Yu:An/大阪)

二人展(Tri Angle/軽井沢)

二人展(ギャルリ・プス/銀座)

グループ展(無名舎/印西)

2011 二人展(ギャラリーみずのそら/西荻窪)

個展 Red skin(すどう美術館/富水)

日独交流展参加巡回(Galerie pack of patches/ドイツ)(ガレリア・ダニエラ・ラッロ/クレモナ-イタリア)

art SANTAFE 2011(gallery SUDO/アメリカ)

Ario-西湘地区アーティスト イン レジデンス参加

2012第4回新春をひらく 心-KOKORO-展 (すどう美術館/富水)

個展[Into and out of time](Gallery YORI/代々木上原)

art SANTAFE 2012(gallery SUDO/アメリカ)

グループ展[三次元の蟻は垣根をこえる」(すどう美術館/富水)

2013第5回新春をひらく PAGE展 (すどう美術館/富水)

個展[アタラシイアタマ](すどう美術館/富水)

グループ展[三次元の蟻は垣根をこえる」Vol.2(寄木ギャラリーツユキ/早川)

二人展[Rolling into the stream](Atelier Kika/鎌倉)

軽井沢アート・コントラーダCRAFT2013(雨宮邸/軽井沢)

個展[Little Forevers](ギャラリーaTo/真鶴)

2014個展[Two or More](Gallery YORI/代々木上原)

個展[天狗犬/テングイーヌ](ギャラリィ無有斎/東京)

原始感覚美術祭2014

2015二人展[Galactic Stream](わちがい/大町)

二人展[盗森/ぬすともり](Shingoster LIVING/つくば]

個展[Luz Blanca/白い光](ギャラリーaTo/真鶴)

原始感覚美術祭2015

グループ展[さざ波](無名舎/印西)

個展[やさしい声/voz suave](Ecru+HM/銀座)

[三次元の蟻は垣根を超えるVol.4](すどう美術館/富水)

2016個展[天狗犬](Art Space 563/台湾)

個展[Rise and Shine](Gallery YORI/代々木上原)