竹口 要

Takeguchi kaname

1992年 滋賀県立信楽窯業試験場（素地焼成科修了）

1993年 同 上 （釉薬科修了）

1994年 同 上 （小物ロクロ科修了） 同年より岸本謙仁先生に4年間師事

1998年 ㈱羅工房入社 （陶磁器の制作・デザインに携わる）

2004年 独立

2006年 「奥の麻衣子・竹口要・宮本朋子展」（兵庫県芦屋市 うつわクウ）

2007年 「お茶の時間」（滋賀県近江八幡市 茶楽）

2008年 信楽ACT2008（滋賀県信楽町） 「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）

2009年 「ｃａｆｅ ＋ パスタ・カレーの器展」（うつわsousou） 「暮らしの器二人展」（ポートペロー米子）

「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）

2011年 「暮らしの器（いつもの一杯が幸せの一杯に）展」（wad） 「うつわ あそび」（QupuQupu）

「呑むを愉しむ・器展」（ギャラリー縄） 「ひめじクラフトアート・フェア」（姫路市）

2012年 「竹口要展」（wad） 「ひめじクラフトアート・フェア」（姫路市） 「クラフトフェアまつもと」（松本市）

2013年 「器女子のはじめかた」（wad craft apartment）「日々の暮らしを豊かにする器展」（唐橋）

「一汁一菜展」（風の沢ミュージアム～カフェあわいさ）「風土 信楽展」（銀座 あかね画廊）

「クリスマス展 森の国から」（ギャラリー・マンマミーア）

「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）

2014年 工房を東近江市「ことうヘムスロイド村」へ移す。

「二月のうつわと小さな息吹」（Deli+Table ti.po） 「竹口 要 展 -日常のうつわ-」（wad）

「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）

「灯しびとの集い」（大阪府堺市） 「東敬恭 竹口要 二人展」（滋賀）

「クリスマス展 森の国から」（ギャラリー・マンマミーア） 「冬の暮らし展」（愛媛fleur）

「マグカップのある冬の日」（滋賀県彦根市 The Good Luck Store）

2015年 「ゆきのとけたあさに」（滋賀ギャラリー・マンマミーア） 「お茶の器と茶」（大阪タカシマヤ）

「フィールド・オブ・クラフト倉敷」 （岡山県倉敷市）

「夏季特別展 同い年の天才絵師 若冲と蕪村」（滋賀 MIHO MUSEUMSHOP）

「灯しびとの集い」（大阪府堺市） 「静岡手創り市」（静岡市）

2004～14年 「信楽セラミック・アート・マーケット」（滋賀県信楽町）

2007～14年 「信楽作家市」（滋賀県信楽町）

2014年～15年 「ヘムスロイドの杜まつり」（滋賀県東近江市）