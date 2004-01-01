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- utsuwa kobako -
作家＆職人 in 滋賀県
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    竹口　要
    Takeguchi kaname        　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

    1992年　 　 滋賀県立信楽窯業試験場（素地焼成科修了）    

    1993年　　　　　　　　同 上　　（釉薬科修了）    

    1994年　　　　　　　　同 上　　（小物ロクロ科修了）   　　　　　　 　同年より岸本謙仁先生に4年間師事    

    1998年　　   ㈱羅工房入社　（陶磁器の制作・デザインに携わる）    

    2004年　　  独立    

    2006年　　　「奥の麻衣子・竹口要・宮本朋子展」（兵庫県芦屋市　うつわクウ）    

    2007年　　　「お茶の時間」（滋賀県近江八幡市　茶楽）    

    2008年　　　信楽ACT2008（滋賀県信楽町）   　　「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）    

    2009年　　　 「ｃａｆｅ ＋ パスタ・カレーの器展」（うつわsousou）  「暮らしの器二人展」（ポートペロー米子）　　　

          　　　　　　 「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）    

    2011年　　 　「暮らしの器（いつもの一杯が幸せの一杯に）展」（wad） 「うつわ あそび」（QupuQupu）  

    　　                「呑むを愉しむ・器展」（ギャラリー縄）  「ひめじクラフトアート・フェア」（姫路市）    

    2012年　　　「竹口要展」（wad）  「ひめじクラフトアート・フェア」（姫路市） 「クラフトフェアまつもと」（松本市）    

    2013年　　　「器女子のはじめかた」（wad craft apartment）「日々の暮らしを豊かにする器展」（唐橋）   　

    　　　　　　　   「一汁一菜展」（風の沢ミュージアム～カフェあわいさ）「風土　信楽展」（銀座　あかね画廊）

      　　　　　　　 「クリスマス展　森の国から」（ギャラリー・マンマミーア）　

    　　　　　　　　「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）    

    2014年　　　工房を東近江市「ことうヘムスロイド村」へ移す。

                         「二月のうつわと小さな息吹」（Deli+Table ti.po）   「竹口 要 展　-日常のうつわ-」（wad）

                         「フィールド・オブ・クラフト倉敷」（岡山県倉敷市）  

    　　　　　　　　「灯しびとの集い」（大阪府堺市）      「東敬恭　竹口要　二人展」（滋賀）

                     　  「クリスマス展　森の国から」（ギャラリー・マンマミーア）　「冬の暮らし展」（愛媛fleur）

    　　             　 「マグカップのある冬の日」（滋賀県彦根市　The Good Luck Store）      

    2015年　　　 「ゆきのとけたあさに」（滋賀ギャラリー・マンマミーア）    「お茶の器と茶」（大阪タカシマヤ）

    　　　　 　　　  「フィールド・オブ・クラフト倉敷」　（岡山県倉敷市）   　　　　　　　　

    　　　　        　「夏季特別展　同い年の天才絵師　若冲と蕪村」（滋賀　MIHO　MUSEUMSHOP）    

     　 　　　　      「灯しびとの集い」（大阪府堺市）   「静岡手創り市」（静岡市） 　 

              　　　　　　 　

    2004～14年　　　「信楽セラミック・アート・マーケット」（滋賀県信楽町）  

    2007～14年　　　「信楽作家市」（滋賀県信楽町）  

    2014年～15年 　「ヘムスロイドの杜まつり」（滋賀県東近江市）

    営業エリア
    滋賀県
    住所
    5203313 滋賀県
    日本
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