Profile Ricca OKANO

1994 Solo exhibition(Galerie412/Tokyo)

1996 Solo exhibition(Gallery Genkai/Tokyo)

Solo exhibition(Kaneko Art Gallery/Tokyo)

1997 Solo exhibition(Galeria Ceramica/Tokyo)

1998 Solo exhibition(Galerie pousse/Tokyo)

1999 Solo exhibition(Galerie pousse/Tokyo)

2000 Solo exhibition(Kukansha Sirako/Tokyo)

2001 Solo exhibition(Kaneko Art Gallery2/Tokyo)

2002 Solo exhibition(Galerie pousse/Tokyo)

2004 Solo exhibition(Gallery KOU/Tokyo)

Solo exhibition(galerie ou/Osaka)

Solo exhibition(Kaneko Art Gallery2/Tokyo)

2005 Solo exhibition(Youkobo ART SPACE/Tokyo)

2006 Group exhibition(Gallery KOU/Tokyo)

2007 Sense&Space exhibition(Chikuma River Highway Museum/Nagano)

2008 Group exhibition(TRI-ANGLE/Karuizawa)

2009 Art Fair "art KARLSRUHE 2009"(Gallery SUDO/Germany)

Group exhibition(ESPACIO TAO/Madrid-Spain)

Group exhibition(Imagine/Ashikaga)

Group exhibition(Gallery Daiwa/Gifu)

2010 Group exhibition(TRI-ANGLE/Karuizawa)

Group exhibition(Galerie Pousse/Ginza)

2011 Solo exhibition(Gallery Daiwa/Gifu)

2012 Group exhibition -KOKORO- (Gallery SUDO/Tomizu)

Group exhibition-108 Earthly desires- (Gallery Bi-dama /Osaka)

2013 Group exhibition -PAGE- (Gallery SUDO/Tomizu)

Group exhibition-Rolling into the stream-(Atelier Kika/Kamakura)

Art Contrada di KARUIZAWASolo exhibition(TRI-ANGLE/Karuizawa)

2014 Solo exhibition-Picnic of The Summer Moon-(KANEKO ART TOKYO/Tokyo)

Solo exhibition-Country of The New Moon(Gallery aTo/Manazuru)

Solo exhibition-Voice of The Frost(Gallery MUSAI/Tokyo)

2015 Group exhibition(art collection museum/Nagano)

Group exhibition-Galactic Stream-(Wachigai/Nagano)

Group exhibition-Nusutomori-(Shingoster LIVING/Tsukuba)

Solo exhibition-Midnight Sun-(Gallery KOU/Tokyo)

SHINANO Primitive Sense Art Festival 2015

Solo exhibition-A Meteor Shower-(BITOHA/Karuizawa)

Group exhibition Arlan Huang x Ricca Okano-Flowers of The Moon- (Gallery Bi-dama /Osaka)

Group exhibition-Palm-of-the-Hand Stories-(Gallery Bi-dama /Osaka)

Group exhibition-Feeling to go to the growth- (Gallery SUDO/Tomizu)

2016Solo exhibition-Coffee cups 100-(Art Space 563/Taipei)

Solo exhibition-Jelly fish-(Gallery YORI/Tokyo)

Group exhibition-In Tune-(BITOHA/Karuizawa)

プロフィール 岡野里香

1994個展 (Galerie412/表参道)

1996 個展(ギャラリー玄海/新宿)

個展(かねこ・あーとギャラリー/京橋)

1997 個展(ガレリアセラミカ/新宿)

1998 個展(ギャルリ・プス/銀座)

1999 個展(ギャルリ・プス/銀座)

2000 個展(空間舎白子/都立大学)

2001 個展(画廊 編/大阪)

個展(かねこ・あーとギャラリー2/京橋)

個展(器スタジオTRY/中井)

2002 個展(ギャルリ・プス/銀座)

2003 個展(器スタジオTRY/中井)

2004 個展 (Gallery 工/高円寺)

個展(galerie ou/大阪)

個展(かねこ・あーとギャラリー2/京橋)

2005 個展(遊工房ART SPACE/西荻窪)

個展(器スタジオTRY/中井)

2006二人展 (Gallery 工/高円寺)

2007 「五感と空間」展(千曲川ハイウェイミュージアム/長野)

2008 「赤と白のトリオーレ」展(トリアングル/軽井沢)二人展(器スタジオTRY/中井)

2009 art KARLSRUHE 2009 (gallery SUDO/ドイツ)

ESPACIO TAO二人展(マドリッド/スペイン)

[12imagination12]二人展(いまあじん/足利)

[息の痕跡」二人展(大和画廊/岐阜)

2010 二人展(器スタジオTRY/中井)二人展(Yu:An/大阪)

二人展(Tri Angle/軽井沢)

二人展(ギャルリ・プス/銀座)

2011 二人展(ギャラリーみずのそら/西荻窪)

個展(大和画廊/岐阜)

2012第4回新春をひらく 心-KOKORO-展 (すどう美術館/富水)

グループ展[108ノボンノウ](ギャラリーびー玉/大阪)

2013第5回新春をひらく PAGE展 (すどう美術館/富水)

[三次元の蟻は垣根を超えるVol.2](寄木ギャラリーツユキ/小田原)

[Rolling into the stream] 二人展 (Atelier Kika/鎌倉)

軽井沢アート・コントラーダCRAFT2013(雨宮邸/軽井沢)

個展(トリ アングル/軽井沢)

2014個展[あるいは ここから はじまるのは](KANEKO ART TOKYO/神田)

個展[Country of The New Moon](ギャラリーaTo/真鶴)

個展[Voice of The Frost/霜の声](ギャラリィ無有斎/門前仲町)

2015[春のねこ展](心の花美術館/上田)

二人展[Galactic Stream/銀河の流れ](わちがい/長野)

二人展[盗森/ぬすともり](Shingoster LIVING/つくば]

個展[Midnight Sun/白夜](GALLERY 工/高円寺)

原始感覚美術祭2015

個展[流星雨/A Meteor Shower](BITOHA//軽井沢)

Arlan Huang x 岡野里香[月の花/Flowers of The Moon](ギャラリーびー玉/大阪)

掌の小説・掌のアート展(川端康成文学館ギャラリー/ギャラリーびー玉)

[三次元の蟻は垣根を超えるVol.4](すどう美術館/富水)

2016個展[珈琲碗100/掌中小説:川端康成著作](Art Space 563/台北)

個展[Jelly fish](Gallery YORI/代々木上原)

グループ展[In Tune](BITOHA/軽井沢)