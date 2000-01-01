ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
h2 Architect
建築家 in 福岡市城南区
概要 1プロジェクト (1) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • つみきの家, h2 Architect h2 Architect オリジナルな 家
    つみきの家

    『想い』をカタチに〜音・温もり・香り・光。カタチは無いけれど五感に残る心地好い記憶・・・想い・・・その『想い』をお客様と一緒にカタチにする。それが私たち、h2 Architectの仕事です。私どもはユニットを結成しており男性的観点からまたきめ細かいやさしい女性的な観点からあらゆる方向から住宅のありかたを一緒に考えてつくりあげていきます。ご要望にお答えできるよう私ども努力を惜しみませんのでお気軽にお問い合わせやご相談ください。

    提供サービス
    クリニック　集合住宅　住宅　オフィス　店舗　商業ビル　リフォームなど
    営業エリア
    日本, 福岡市中央区, と 福岡市城南区
    受賞歴
    2008 グッドデザイン賞　2008建築九州賞　2012グッドデザイン賞
    住所
    七隈５－１８－３０
    814-0133 福岡市城南区
    日本
    +81-928365888 h2architect.p2.bindsite.jp
    法的所有権

    【蓮子 龍美】1968 鹿児島県南九州市生まれ　1990 株式会社赤松菅野建築設計事務所　2000 株式会社松山建築設計室　2004 設計組織ラウム設立　2004 エイドトラス設計事務所設立　2006 h2 Architect結成　2008 グッドデザイン賞 受賞　2008建築九州賞　2012グッドデザイン賞

    【濱田 潮路】1966 神奈川県横浜市生まれ 熊本にて思春期を過ごす　1988 組織事務所2001 　株式会社松山建築設計室2005 建築総合プロデュース 株式会社フェニックス　2006 h2 Architect結成　2008 グッドデザイン賞 受賞　2008建築九州賞　2012グッドデザイン賞

      Add SEO element