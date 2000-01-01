『想い』をカタチに〜音・温もり・香り・光。カタチは無いけれど五感に残る心地好い記憶・・・想い・・・その『想い』をお客様と一緒にカタチにする。それが私たち、h2 Architectの仕事です。私どもはユニットを結成しており男性的観点からまたきめ細かいやさしい女性的な観点からあらゆる方向から住宅のありかたを一緒に考えてつくりあげていきます。ご要望にお答えできるよう私ども努力を惜しみませんのでお気軽にお問い合わせやご相談ください。