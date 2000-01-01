『想い』をカタチに〜音・温もり・香り・光。カタチは無いけれど五感に残る心地好い記憶・・・想い・・・その『想い』をお客様と一緒にカタチにする。それが私たち、h2 Architectの仕事です。私どもはユニットを結成しており男性的観点からまたきめ細かいやさしい女性的な観点からあらゆる方向から住宅のありかたを一緒に考えてつくりあげていきます。ご要望にお答えできるよう私ども努力を惜しみませんのでお気軽にお問い合わせやご相談ください。
- 提供サービス
- クリニック 集合住宅 住宅 オフィス 店舗 商業ビル リフォームなど
- 営業エリア
- 日本, 福岡市中央区, と 福岡市城南区
- 受賞歴
- 2008 グッドデザイン賞 2008建築九州賞 2012グッドデザイン賞
- 住所
-
七隈５－１８－３０
814-0133 福岡市城南区
日本
+81-928365888 h2architect.p2.bindsite.jp
【蓮子 龍美】1968 鹿児島県南九州市生まれ 1990 株式会社赤松菅野建築設計事務所 2000 株式会社松山建築設計室 2004 設計組織ラウム設立 2004 エイドトラス設計事務所設立 2006 h2 Architect結成 2008 グッドデザイン賞 受賞 2008建築九州賞 2012グッドデザイン賞
【濱田 潮路】1966 神奈川県横浜市生まれ 熊本にて思春期を過ごす 1988 組織事務所2001 株式会社松山建築設計室2005 建築総合プロデュース 株式会社フェニックス 2006 h2 Architect結成 2008 グッドデザイン賞 受賞 2008建築九州賞 2012グッドデザイン賞