自然の中に生きているということが実感できるような住まいを目指しています。建築によって、普段気にも留めない光の美しさ、移ろいに気付く時があります。建築は光、構成、素材によって感覚を誘発します。また「当たり前」と思っていることを再考することによって、新たな空間の豊かさ、感覚の新鮮さ、静謐さを目指しています。
- 提供サービス
- 建築設計、ランドスケープデザイン、インテリアデザイン、家具デザイン
- 営業エリア
- 全国
- 受賞歴
- 受賞歴
- 2013年 LEAF（ヨーロッパ主要建築家フォーラム）主催 エミレーツガラス・リーフ賞 2013（イギリス）個人住宅部門 Shortlist 受賞 玉津の住宅
- 2013年 ドイツデザイン協議会主催 アイコニック賞 2013（ドイツ）個人住宅部門 受賞 玉津の住宅
- 2013年 LEAF（ヨーロッパ主要建築家フォーラム）主催 リーフ・インテリア・デザイン賞 2013（ドイツ）個人住宅部門 最優秀賞受賞 玉津の住宅
- 2013年 ロンドン国際クリエイティブ・コンペティション 2013（イギリス） Honorable Mention 受賞 House F
- 2013年 ロンドン国際クリエイティブ・コンペティション 2013（イギリス） Shortlist 受賞 玉津の住宅
- 2013年 スパーク賞2013（アメリカ） 空間部門 金賞受賞 玉津の住宅
- 2013年 UIA（国際建築家連合）公認 第１回バク国際建築コンペティション（アゼルバイジャン）
- カテゴリーB（完成した住宅建築部門） 2等賞受賞 玉津の住宅
- 2013年 第3回It’s LIQUID国際コンテスト（イタリア） 受賞 玉津の住宅 House F
- 2014年 香港デザイナー協会主催 HKDAグローバル・デザイン賞（香港） 住宅部門 銀賞受賞 玉津の住宅
- 2014年 A’ Design Award and Competition（イタリア） A’ 建築・建物・構造デザイン賞 2013 – 2014期 銀賞受賞 玉津の住宅
- 2014年 ARCASIA（アジア建築家評議会）主催 アジア建築賞（新人部門）（マレーシア） Finalist 受賞 House F
- 2014年 ARCASIA（アジア建築家評議会）主催 アジア建築賞（新人部門）（マレーシア） Finalist 受賞 玉津の住宅
- 2014年 第3回ネクスト・ランドマーク国際コンテスト（イタリア） Finalist 受賞 House F
- 2014年 第3回ネクスト・ランドマーク国際コンテスト（イタリア） Finalist 受賞 玉津の住宅
- 2014年 iDA国際デザイン賞 2013（アメリカ） 建築 新築 住宅部門 2等賞受賞 Honorable Mention 受賞 玉津の住宅
- 2014年 シカゴ・アテネウム＝シカゴ・建築デザインミュージアム ヨーロッパ建築アートデザインセンター 共同主催 国際建築賞2014（アメリカ、アイルランド） 受賞 玉津の住宅
- 2014年 香港デザインセンター主催 アジアデザイン賞 2014（香港） 銅賞 受賞 玉津の住宅
- 2015年 World Architecture Community主催 20+10+X World Architecture Community Awards 18th Cycle （アメリカ）受賞 House F
- 審査員
- 2015年 K-Design Award ’15 International（韓国）
- キュレーション
- ・2013年 archello.com（オランダ） 日本の建築のコレクション「Shapes Shifting Japanese Architecture」
- 全て見る 26 賞
- 住所
-
海南市下津町曽根田22
649-0151 和歌山県
日本
+81-9020463030 kenjiido.com
Kenji Ido
1972 Born in Wakayama Prefecture, Japan
1995 Graduated Kobe University, department of architecture
1997 Graduated from Kobe University graduate schoolwith Master’s Architecture Degree
2003 Established Ido,Kenji Architectural Studio in Osaka,Japan
2014-17 Teaching at Setsunan University