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井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio
建築家 in 和歌山県
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  • プレミアム
    • Steel Panel House, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio モダンな 家
    Steel Panel House, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio モダンな 家
    Steel Panel House, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio モダンな 家
    +14
    Steel Panel House
    House in Tamatsu（玉津の住宅）, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio ミニマルな 家
    House in Tamatsu（玉津の住宅）, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio ミニマルな 家
    House in Tamatsu（玉津の住宅）, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio ミニマルスタイルの お風呂・バスルーム
    +14
    House in Tamatsu（玉津の住宅）
    玄米カフェ実身美（サンミ）大阪 阿倍野店, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 商業空間
    玄米カフェ実身美（サンミ）大阪 阿倍野店, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 商業空間
    玄米カフェ実身美（サンミ）大阪 阿倍野店, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 商業空間
    +9
    玄米カフェ実身美（サンミ）大阪 阿倍野店
    House K 改築, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio モダンな 家
    House K 改築, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio モダンな 家
    House K 改築, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio モダンな キッチン
    +5
    House K 改築
    House F, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 北欧風 家
    House F, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 北欧スタイルの 寝室
    House F, 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 井戸健治建築研究所 / Ido, Kenji Architectural Studio 北欧スタイルの 玄関&廊下&階段
    +10
    House F

    自然の中に生きているということが実感できるような住まいを目指しています。建築によって、普段気にも留めない光の美しさ、移ろいに気付く時があります。建築は光、構成、素材によって感覚を誘発します。また「当たり前」と思っていることを再考することによって、新たな空間の豊かさ、感覚の新鮮さ、静謐さを目指しています。

    提供サービス
    建築設計、ランドスケープデザイン、インテリアデザイン、家具デザイン
    営業エリア
    全国
    受賞歴
    • 受賞歴
    • 2013年　LEAF（ヨーロッパ主要建築家フォーラム）主催 エミレーツガラス・リーフ賞 2013（イギリス）個人住宅部門　Shortlist 受賞　玉津の住宅
    • 2013年　ドイツデザイン協議会主催 アイコニック賞 2013（ドイツ）個人住宅部門　受賞　玉津の住宅
    • 2013年　LEAF（ヨーロッパ主要建築家フォーラム）主催 リーフ・インテリア・デザイン賞 2013（ドイツ）個人住宅部門　最優秀賞受賞　玉津の住宅
    • 2013年　ロンドン国際クリエイティブ・コンペティション 2013（イギリス）　Honorable Mention 受賞　House F
    • 2013年　ロンドン国際クリエイティブ・コンペティション 2013（イギリス）　Shortlist 受賞　玉津の住宅
    • 2013年　スパーク賞2013（アメリカ） 空間部門　金賞受賞　玉津の住宅
    • 2013年　UIA（国際建築家連合）公認　第１回バク国際建築コンペティション（アゼルバイジャン）
    • カテゴリーB（完成した住宅建築部門）　2等賞受賞　玉津の住宅
    • 2013年　第3回It’s LIQUID国際コンテスト（イタリア）　受賞　玉津の住宅　House F
    • 2014年　香港デザイナー協会主催 HKDAグローバル・デザイン賞（香港）　住宅部門　銀賞受賞　玉津の住宅
    • 2014年　A’ Design Award and Competition（イタリア）　A’ 建築・建物・構造デザイン賞　2013 – 2014期　銀賞受賞　玉津の住宅
    • 2014年　ARCASIA（アジア建築家評議会）主催 アジア建築賞（新人部門）（マレーシア）　Finalist 受賞　House F
    • 2014年　ARCASIA（アジア建築家評議会）主催 アジア建築賞（新人部門）（マレーシア）　Finalist 受賞　玉津の住宅
    • 2014年　第3回ネクスト・ランドマーク国際コンテスト（イタリア）　Finalist 受賞　House F
    • 2014年　第3回ネクスト・ランドマーク国際コンテスト（イタリア）　Finalist 受賞　玉津の住宅
    • 2014年　iDA国際デザイン賞 2013（アメリカ）　建築 新築 住宅部門　2等賞受賞　Honorable Mention 受賞　玉津の住宅 
    • 2014年　シカゴ・アテネウム＝シカゴ・建築デザインミュージアム ヨーロッパ建築アートデザインセンター 共同主催　国際建築賞2014（アメリカ、アイルランド）　受賞　玉津の住宅
    • 2014年　香港デザインセンター主催　アジアデザイン賞 2014（香港）　銅賞 受賞　玉津の住宅 
    • 2015年　World Architecture Community主催　20+10+X World Architecture Community Awards 18th Cycle （アメリカ）受賞　House F
    • 審査員
    • 2015年　K-Design Award ’15 International（韓国）
    • キュレーション
    • ・2013年　archello.com（オランダ）　日本の建築のコレクション「Shapes Shifting Japanese Architecture」
    • 全て見る 26 賞
    住所
    海南市下津町曽根田22
    649-0151 和歌山県
    日本
    +81-9020463030 kenjiido.com
    法的所有権

    Kenji Ido

    1972　　Born in Wakayama Prefecture, Japan

    1995　　Graduated Kobe University, department of architecture

    1997　　Graduated from Kobe University graduate schoolwith Master’s Architecture Degree

    2003　　Established Ido,Kenji Architectural Studio in Osaka,Japan

    2014-17  Teaching at Setsunan University

    掲載された特集記事

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