10の美しい階段のデザインアイデア！

階段は階をつなぐ機能的な要素を持ちます。平面で見るとある程度スペースを取りますが、立体である形状を生かし、空間を効率的に使うこともできます。また、演出次第ではインテリア性を高め家の中のシンボル的な存在にもなるでしょう。今回ご紹介するのは、美しいデザインの階段10選。造形の美しさや家具との融合など、さまざまなアイデアを参考にしてみましょう。

もっと読む