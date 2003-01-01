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KEIICHI TANAKA
作家＆職人 in Saitama
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    • 「Expositions Cartes Blanches」 La Borne Centre Ceramique（La Borne, France）, KEIICHI TANAKA KEIICHI TANAKA リビングルームアクセサリー＆デコレーション
    「Expositions Cartes Blanches」 La Borne Centre Ceramique（La Borne, France）, KEIICHI TANAKA KEIICHI TANAKA リビングルームアクセサリー＆デコレーション
    「Expositions Cartes Blanches」 La Borne Centre Ceramique（La Borne, France）
    Ceramic Works, KEIICHI TANAKA KEIICHI TANAKA ダイニングルーム食器＆ガラス製品
    Ceramic Works, KEIICHI TANAKA KEIICHI TANAKA ダイニングルーム食器＆ガラス製品
    Ceramic Works, KEIICHI TANAKA KEIICHI TANAKA ダイニングルーム食器＆ガラス製品
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    Ceramic Works

    1979   千葉県出身

    2003   武蔵野美術大学　工芸工業デザイン学科　卒業

    2005   武蔵野美術大学　工芸工業デザイン学科　陶磁研究室　助手

    2009   渡仏、パリにて制作活動

    2010   帰国、築窯

    2013   武蔵野美術大学　工芸工業デザイン学科　陶磁研究室　非常勤講師

    展示歴

    2009  「Les journees de la Ceramique Paris」Place Saint-Sulpice（Paris, France）　　　　　　　　　　 

    2011   個展　mono gallery （東京, 吉祥寺）

    　　    個展　「-Passage-」　Ecru+HM （東京, 銀座）

    　　    個展　GALLERY RUEVENT（東京, 目白）

    　　    個展　「ずっとそこにあったもの」　タイヨウのした（東京, 目黒）

    2012   個展   カフェ ル・シャレ（東京, 渋谷）

    　　　企画展  「ビアマグ展」　AC,GALLERY（東京, 銀座）

    　　　企画展  「森の食卓展」　Gallery&Shop 山小屋（東京, 恵比寿）

    　　　企画展  「LUMINE MEETS ART」　LUMINE池袋店（東京, 池袋）

    　　   「Expositions Cartes Blanches」La Borne  Centre Ceramique（La Borne, France）

    　　   「Japanese Craft」　Erskine,Hall&Coe（London, England）

    2013   企画展  「陶ｘアクセサリー展」　ギャラリー空箱（東京,恵比寿）

    　　　12th International Mug Symposium 2013 (Dubí ,Czech)

    2014    個展　うつわ楓（東京, 青山）

                 "LE JARDIN DES CLOCHES" (Moulin de la Châtre, France)

                個展　Pragmata（東京,八丁堀）

    2015    企画展  「陶ｘ布展」　ギャラリー空箱（東京,恵比寿）

                個展　器スタジオTRY（東京,新宿）

                個展　TAIYOU no SHITA（東京,新宿）

    Public Collection  　 ヴァラジュディン市立美術館収蔵

    www.keiichitanaka.com

    営業エリア
    Saitama
    受賞歴
    • 2008    国際陶磁フェスティバル　入選
    • 2009    クロアチア国際陶磁器展 新人芸術家賞 受賞
    •              武蔵野美術大学パリ賞　受賞
    住所
    5-1,Minamitorimachi,Kawagoe
    350-0045 Saitama
    日本
    +81-9047559767 keiichitanaka.com
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