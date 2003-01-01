1979 千葉県出身
2003 武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 卒業
2005 武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 陶磁研究室 助手
2009 渡仏、パリにて制作活動
2010 帰国、築窯
2013 武蔵野美術大学 工芸工業デザイン学科 陶磁研究室 非常勤講師
展示歴
2009 「Les journees de la Ceramique Paris」Place Saint-Sulpice（Paris, France）
2011 個展 mono gallery （東京, 吉祥寺）
個展 「-Passage-」 Ecru+HM （東京, 銀座）
個展 GALLERY RUEVENT（東京, 目白）
個展 「ずっとそこにあったもの」 タイヨウのした（東京, 目黒）
2012 個展 カフェ ル・シャレ（東京, 渋谷）
企画展 「ビアマグ展」 AC,GALLERY（東京, 銀座）
企画展 「森の食卓展」 Gallery&Shop 山小屋（東京, 恵比寿）
企画展 「LUMINE MEETS ART」 LUMINE池袋店（東京, 池袋）
「Expositions Cartes Blanches」La Borne Centre Ceramique（La Borne, France）
「Japanese Craft」 Erskine,Hall&Coe（London, England）
2013 企画展 「陶ｘアクセサリー展」 ギャラリー空箱（東京,恵比寿）
12th International Mug Symposium 2013 (Dubí ,Czech)
2014 個展 うつわ楓（東京, 青山）
"LE JARDIN DES CLOCHES" (Moulin de la Châtre, France)
個展 Pragmata（東京,八丁堀）
2015 企画展 「陶ｘ布展」 ギャラリー空箱（東京,恵比寿）
個展 器スタジオTRY（東京,新宿）
個展 TAIYOU no SHITA（東京,新宿）
Public Collection ヴァラジュディン市立美術館収蔵
www.keiichitanaka.com
- 営業エリア
- Saitama
- 受賞歴
- 2008 国際陶磁フェスティバル 入選
- 2009 クロアチア国際陶磁器展 新人芸術家賞 受賞
- 武蔵野美術大学パリ賞 受賞
- 住所
-
5-1,Minamitorimachi,Kawagoe
350-0045 Saitama
日本
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