キカキカクは夫婦で制作を行う小さな工房です。

海と山に挟まれた小田原で、手作業で陶器のうつわや陶雑貨を制作しています。

染付けという技法で一筆一筆絵付けをしたうつわは、伝統的な技法を用いながらも、現在の食卓にもなじむ形状や柄、色味を心がけています。

各アイテムは、主にクラフト市や陶器市で、お客様との直接のやり取りを通して販売しています。

また、一部の品物はオンラインストアや各小売店でも販売しています。

詳しくはHPをご覧ください。

We have no stores, please visit exhibitions!

>>http://kikakikaku.jimdo.com/

[制作・デザイン]

渡辺 愛 watanabe ai

1984年生まれ。静岡県出身。筑波大学芸術専門学群ビジュアルデザイン学科卒業。

輸入玩具商社退職後、作陶の道へ。

2012年、愛知県立窯業高等技術専門校卒業。

2012年、美濃焼陶磁器メーカー企画室就職。

2014年、夫を巻き込み神奈川県小田原市にて独立。

[制作]

村山 匠 murayama takumi

