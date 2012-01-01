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合同会社グラムデザイン一級建築士事務所
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    • 三本松の家 (House in Sanbonmatsu), 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 モダンな 家
    三本松の家 (House in Sanbonmatsu), 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 モダンな 家
    三本松の家 (House in Sanbonmatsu), 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 合同会社グラムデザイン一級建築士事務所 モダンな 家
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    三本松の家 (House in Sanbonmatsu)

    グラムデザイン一級建築士事務所は、鳥取県米子市を拠点に現代の建築に取り組む建築設計事務所です。 随時、建築無料相談会(予約制)を開催しています。 建築設計/監理のご相談から、建物の構造、設備、法規に関わるご相談、家具、インテリア等のご相談まで、丁寧に応じさせていただいています。 住宅、オフィス、医院、店舗など、建築やインテリアに関する案件をお持ちのかたは、お気軽にメール、又は、お電話でお問い合わせ下さい。


    合同会社グラムデザイン一級建築士事務所　代表業務執行社員/木村智彦〒683-0805 鳥取県米子市西福原3丁目7-32 ホンムラビル301

    TEL : 0859-34-3552

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    一級建築士事務所　鳥取県知事登録第30-1353号

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