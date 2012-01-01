ウッディな住まいベスト5

人口のものに溢れた現代社会に生きる私たちにとって、木材のような自然素材は、ほっとさせてくれる要素がありますね。木の香りの成分はフォトンチッドと呼ばれ、これには癒し効果があるとされています。森林浴が健康に良いとされるのもそのためでしょう。また、ヒノキが浴室の素材として用いられるのにも、納得がゆきますね。今回ご紹介するのは、そんな木材をふんだんに利用したウッディなお住まい５軒。木の温かみが溢れる、心地の良い住宅、さっそく見ていきましょう。

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