グラムデザイン一級建築士事務所は、鳥取県米子市を拠点に現代の建築に取り組む建築設計事務所です。 随時、建築無料相談会(予約制)を開催しています。 建築設計/監理のご相談から、建物の構造、設備、法規に関わるご相談、家具、インテリア等のご相談まで、丁寧に応じさせていただいています。 住宅、オフィス、医院、店舗など、建築やインテリアに関する案件をお持ちのかたは、お気軽にメール、又は、お電話でお問い合わせ下さい。
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