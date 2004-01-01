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Masatoyo Ogasawara Architects 　小笠原正豊建築設計事務所
建築家 in Tokyo
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新しいプロジェクト
  • プレミアム

    • 沿革

    2004: 会社設立

    2006:   一級建築士事務所登録

    2007:  「つきあたりの家」竣工

    2009:  「護国寺の二世帯住宅」竣工

    2012: 「MIHO美学院中等教育学校」竣工（I.M.Pei Architectおよびio Architects LLPの協働設計者として）

    2014:  「江副浩正記念碑」竣工（デザイナー江副敬子）

    竣工予定プロジェクト

    2015: Beijing Flat Refurbishment (北京のアパート改装)

    2015: 河口湖の別荘（設計協力　渡辺義之）

    2015: アークヒルズ仙石山レジデンス　改修プロジェクト（Ong & Ong Pte Ltd　の協働設計者として）

    2015: 八雲の家

    2017:  MIHO美術館　改修プロジェクト（io Architects LLP の協働設計者として）

    TBD: アマンウミ　プロジェクト　（Kerry Hill Architectsの協働設計者として）

    TBD: アメリカ大使館宿舎　改修プロジェクト

    営業エリア
    Tokyo
    住所
    2-13-1　Otsuka　Bunkyo-ku
    112-0012 Tokyo
    日本
    www.masatoyo.com
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