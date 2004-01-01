沿革
2004: 会社設立
2006: 一級建築士事務所登録
2007: 「つきあたりの家」竣工
2009: 「護国寺の二世帯住宅」竣工
2012: 「MIHO美学院中等教育学校」竣工（I.M.Pei Architectおよびio Architects LLPの協働設計者として）
2014: 「江副浩正記念碑」竣工（デザイナー江副敬子）
竣工予定プロジェクト
2015: Beijing Flat Refurbishment (北京のアパート改装)
2015: 河口湖の別荘（設計協力 渡辺義之）
2015: アークヒルズ仙石山レジデンス 改修プロジェクト（Ong & Ong Pte Ltd の協働設計者として）
2015: 八雲の家
2017: MIHO美術館 改修プロジェクト（io Architects LLP の協働設計者として）
TBD: アマンウミ プロジェクト （Kerry Hill Architectsの協働設計者として）
TBD: アメリカ大使館宿舎 改修プロジェクト
- 営業エリア
- Tokyo
- 住所
-
2-13-1 Otsuka Bunkyo-ku
112-0012 Tokyo
日本
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