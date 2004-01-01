ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
MASAKAZU HORI DESIGN
デザイナー in 大阪
概要 2プロジェクト (2) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • iR, MASAKAZU HORI DESIGN MASAKAZU HORI DESIGN ダイニングルームテーブル
    iR, MASAKAZU HORI DESIGN MASAKAZU HORI DESIGN ダイニングルーム椅子＆ベンチ
    iR, MASAKAZU HORI DESIGN MASAKAZU HORI DESIGN ダイニングルームテーブル
    +3
    iR
    EPONA, MASAKAZU HORI DESIGN MASAKAZU HORI DESIGN ガレージ＆小屋
    EPONA, MASAKAZU HORI DESIGN MASAKAZU HORI DESIGN ガレージ＆小屋
    EPONA, MASAKAZU HORI DESIGN MASAKAZU HORI DESIGN ガレージ＆小屋
    EPONA

    堀真寿 Masakazu Hori
    プロダクトデザイナー/デザインディレクター

    1981年生まれ、大阪府堺市出身。2004年大阪芸術大学卒業後、ペット関連総合用品メーカーPetio在籍。2008年 MASAKAZU HORI DESIGN / TOCO DESIGN OFFICE 設立と同時期に活動の拠点をアイルランドに。現在は国内外のメーカーとプロジェクトが進行中。2011年より本格的に活動の主軸を大阪に移転。家具、日用 品、自転車、自転車関連パーツ、ペット用品、アクセサリー、ファッション雑貨等、プロダクトデザインを中心とした幅広いデザイン領域を得意としている。 2010,2011年ミラノサローネ出展等、国内外で多数の作品を発表。2010年より自身のブランド mhd をスタート。代表作に｢日本列島デザインネックレス Japan シリーズ｣がある。2015年より京都精華大学非常勤講師。

    提供サービス
    product design
    営業エリア
    日本
    受賞歴
    Milano Salone Satelite Nominate, Nissen Design Award, Stationery Competition Award, Good Design Awardなど
    住所
    590-0025 大阪
    日本
    masakazuhori.com
      Add SEO element