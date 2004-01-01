堀真寿 Masakazu Hori

プロダクトデザイナー/デザインディレクター

1981年生まれ、大阪府堺市出身。2004年大阪芸術大学卒業後、ペット関連総合用品メーカーPetio在籍。2008年 MASAKAZU HORI DESIGN / TOCO DESIGN OFFICE 設立と同時期に活動の拠点をアイルランドに。現在は国内外のメーカーとプロジェクトが進行中。2011年より本格的に活動の主軸を大阪に移転。家具、日用 品、自転車、自転車関連パーツ、ペット用品、アクセサリー、ファッション雑貨等、プロダクトデザインを中心とした幅広いデザイン領域を得意としている。 2010,2011年ミラノサローネ出展等、国内外で多数の作品を発表。2010年より自身のブランド mhd をスタート。代表作に｢日本列島デザインネックレス Japan シリーズ｣がある。2015年より京都精華大学非常勤講師。