HAMADA DESIGNは、建築家：濱田猛(はまだ たけし)を中心に活動するクリエイティブ集団です。住まいの新築、リノベーション、インテリアその他いろいろなデザインを手掛けています。TVや雑誌など、メディア出演多数。気さくな事務所です。お気軽にお問合せ下さい！
母体となるのは、株式会社濱田設計測量事務所。関西・近畿全域で活動する創業45年の建築関連総合事務所です。建築デザインから土木設計・測量・地盤調査・不動産土地活用まで、土地・建築・空間に関する様々な仕事をしています。
- 提供サービス
- 住宅設計、リフォーム、店舗設計、
- 営業エリア
- 大阪府、全国
- 受賞歴
- 2007年度 グッドデザイン賞
- 2014年度 第３回リフォームリノベーションコンクール大阪府知事賞（最優秀賞）
- 2019年 アイカ施工例コンテスト 最優秀賞
- 2020年 BUILD 2020 Design and Build Awards(イギリス)
- 2020年 グッドデザイン賞2020
- 2020年 BUILD Architecture Awards 2020(イギリス)
- 2020年 建築人賞奨励賞
- 住所
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寝屋川市秦町1-3
572-0848 大阪府
日本
+81-728237935 www.hamada-design.com