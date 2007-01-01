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HAMADA DESIGN
建築家 in 大阪府
概要 35プロジェクト (35) 4アイディアブック (4)
レビュー (16)
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新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 丘上の平屋 -ひとつ屋根の下-, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 二世帯住宅 木材・プラスチック複合ボード 黒色
    丘上の平屋 -ひとつ屋根の下-, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 二世帯住宅 木
    丘上の平屋 -ひとつ屋根の下-, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 北欧デザインの テラス 木
    +8
    丘上の平屋　-ひとつ屋根の下-
    池田のコートハウス, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN モダンデザインの リビング タイル 灰色
    池田のコートハウス, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN モダンデザインの リビング タイル 灰色
    池田のコートハウス, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN モダンデザインの リビング タイル 灰色
    +9
    池田のコートハウス
    左京の戸建てリノベーション, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 木造住宅 無垢材 白色
    左京の戸建てリノベーション, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 北欧スタイルの 玄関&廊下&階段 木 白色
    左京の戸建てリノベーション, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 北欧デザインの リビング 無垢材 白色
    +9
    左京の戸建てリノベーション
    四畳半キューブの家, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN オリジナルな 家
    四畳半キューブの家, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN オリジナルな 家
    四畳半キューブの家, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN オリジナルな 家
    +32
    四畳半キューブの家
    HouseNK, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN モダンデザインの ダイニング
    HouseNK, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN モダンな 家
    HouseNK, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN モダンな 家
    +33
    HouseNK
    分棟の家, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 木造住宅 灰色
    分棟の家, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 木造住宅 灰色
    分棟の家, HAMADA DESIGN HAMADA DESIGN 木造住宅 灰色
    +8
    分棟の家
    全て見る 35 プロジェクト

    HAMADA DESIGNは、建築家：濱田猛(はまだ たけし)を中心に活動するクリエイティブ集団です。住まいの新築、リノベーション、インテリアその他いろいろなデザインを手掛けています。TVや雑誌など、メディア出演多数。気さくな事務所です。お気軽にお問合せ下さい！

    母体となるのは、株式会社濱田設計測量事務所。関西・近畿全域で活動する創業45年の建築関連総合事務所です。建築デザインから土木設計・測量・地盤調査・不動産土地活用まで、土地・建築・空間に関する様々な仕事をしています。




    提供サービス
    住宅設計、リフォーム、店舗設計、
    営業エリア
    大阪府、全国
    受賞歴
    • 2007年度　グッドデザイン賞
    • 2014年度 第３回リフォームリノベーションコンクール大阪府知事賞（最優秀賞）
    • 2019年 アイカ施工例コンテスト　最優秀賞
    • 2020年 BUILD 2020 Design and Build Awards(イギリス)
    • 2020年 グッドデザイン賞2020
    • 2020年 BUILD Architecture Awards 2020(イギリス)
    • 2020年 建築人賞奨励賞
    住所
    寝屋川市秦町1-3
    572-0848 大阪府
    日本
    +81-728237935 www.hamada-design.com

    レビュー

    nironiro20135
    丘上の平屋でお世話になりました。 こちらの要望を丁寧に聞いて頂き理想の住まいが実現できました。家族全員大満足で生活しています。ありがとうございました！
    5 ヵ月前
    プロジェクト日程: ８月 2021
    編集
    講次 松本 講次 松本
    こちらの要望をよく聞き入れてくれて、想像以上の部屋が出来上がりました。 相談にもよくのってくれ、ライフスタイルにあった提案がバッチリでした。 住むにつれて、ますますよい部屋になったなと実感しています。
    約一年前
    プロジェクト日程: １１月 2019
    編集
    Various Places Various Places
    マンションリノベーション”Various Places”でお世話になりました。 施主のニーズの「芯」を汲みとり、それを固定概念に縛られず「間」「光」「風」で具現化することに長けた方だと思います。 複数のリノベ会社などと並行してプランを相談していましたが、どこの誰にも似ていないプランを気に入り、相談から引き渡しまで半年のスピードでご対応いただきました。
    約一年前
    プロジェクト日程: ８月 2020
    編集
    16件、全てのレビューを見る

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