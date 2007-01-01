HAMADA DESIGNは、建築家：濱田猛(はまだ たけし)を中心に活動するクリエイティブ集団です。住まいの新築、リノベーション、インテリアその他いろいろなデザインを手掛けています。TVや雑誌など、メディア出演多数。気さくな事務所です。お気軽にお問合せ下さい！

母体となるのは、株式会社濱田設計測量事務所。関西・近畿全域で活動する創業45年の建築関連総合事務所です。建築デザインから土木設計・測量・地盤調査・不動産土地活用まで、土地・建築・空間に関する様々な仕事をしています。











