概略 活動

NSDA Noriko Sawayama Design & Associates Ltd. は2000年に澤山乃莉子により、ロンドンで起業したインテリアデザインオフィスです。http://www.nsda-uk.com/ https://www.facebook.com/london.interior/

現在はロンドンと熱海市をベースとして、日欧での住宅、ホテル、レストラン、スパなどプロジェクトならびに、デザインコンサルティングを行っています。昨年、今年と2軒の1200平米超一戸建ての建築・インテリア総合デザインも行っています。欧州のトレンドやインテリアセオリーのレクチャーや執筆も行います。 http://www.interiortrend.co.uk/

また、プロ向けデザイン塾 澤山塾を2012年より主宰し、卒業生の活躍により大きな成果を上げつつあります。 http://www.nsda-uk.com/japanese/school/ https://www.facebook.com/london.interior/

インテリアデザインは、装飾芸術史、建築史、美術史含む膨大な知識をデザインの軸として編み出す、クライアントにとっての唯一無二の創造物です。私にとってのその骨格は空間理論であり、トレンドと商品知識であり、デザインを創造しプレゼンするプロセスであり、バックボーンである日本文化の表現です。こうして世界で一つの、真似ごとや何々風ではない、私だからこそ成しうる仕事を追及しています。

澤山乃莉子プロフィール

明治大学で地理学、博物館学を修め、日本航空国際線ＣＡ，ホテルマネジメントコンサルタント(10年)を経て、１９９５年渡英。ロンドンのカレッジや大学院でインテリア、照明学、ソフトファニシング、デコラティブペイントなどを本格的に学び、インテリアデザインオフィス ＮＳＤＡを２０００年に起業。

メンバーシップ 社会活動

英国インテリアデザイン協会 British Institute of Interior Design (BIID) Member （現在面接官ならびに BIID Japan Representative、過去に国際委員、国際委員長を歴任） http://biid.org.uk/

英国インテリアデザイン協会日本人メンバーの会 メンバー http://www.nsda-uk.com/eikoku-interior/

王立英国建築家協会 Royal Institute of British Architects (RIBA) Affiliate Member

在英日本商工会議所メンバー 起業部会書記長

王立英国国際問題研究所 Royal Institute of International Affairs「Chatam House」メンバー

日本デザインコンサルタント協会メンバー http://www.design-consul.net/

震災復興チャリティ 壁紙アートプロジェクト、壁紙プロジェクト主催 http://wallpaperproject.jimdo.com/

伝統工芸品を世界に Buy J Crafts Campaign 主催 http://www.nsda-uk.com/buy-j-crafts/