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澤山乃莉子 DESIGN &amp; ASSOCIATES LTD.
インテリアデザイナー in London
概要 13プロジェクト (13) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • ロンドン・シティーのSUSHIレストラン, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
    ロンドン・シティーのSUSHIレストラン, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
    ロンドン・シティーのSUSHIレストラン, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
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    ロンドン・シティーのSUSHIレストラン
    邸宅仕様のスパデザイン, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
    邸宅仕様のスパデザイン, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
    邸宅仕様のスパデザイン, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
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    邸宅仕様のスパデザイン
    20世紀初頭のアパート改装, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. モダンデザインの リビング
    20世紀初頭のアパート改装, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. モダンデザインの リビング
    20世紀初頭のアパート改装, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. モダンデザインの ダイニング
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    20世紀初頭のアパート改装
    寝室 赤いポリッシュプラスターのZenスタイル, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. オリジナルスタイルの 寝室
    寝室 赤いポリッシュプラスターのZenスタイル, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. オリジナルスタイルの 寝室
    寝室 赤いポリッシュプラスターのZenスタイル, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. オリジナルスタイルの 寝室
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    寝室　赤いポリッシュプラスターのZenスタイル
    邸宅仕様のスパデザイン 姫ポップスタイル, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
    邸宅仕様のスパデザイン 姫ポップスタイル, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
    邸宅仕様のスパデザイン 姫ポップスタイル, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 商業空間
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    邸宅仕様のスパデザイン　姫ポップスタイル
    家具デザイン 『蓮夕』, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. リビングルームソファー＆アームチェア
    家具デザイン 『蓮夕』, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. リビングルームソファー＆アームチェア
    家具デザイン 『蓮夕』, 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. 澤山乃莉子 DESIGN & ASSOCIATES LTD. リビングルームソファー＆アームチェア
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    家具デザイン　『蓮夕』
    全て見る 13 プロジェクト

    概略　活動

    NSDA Noriko Sawayama Design & Associates Ltd. は2000年に澤山乃莉子により、ロンドンで起業したインテリアデザインオフィスです。http://www.nsda-uk.com/　https://www.facebook.com/london.interior/

    現在はロンドンと熱海市をベースとして、日欧での住宅、ホテル、レストラン、スパなどプロジェクトならびに、デザインコンサルティングを行っています。昨年、今年と2軒の1200平米超一戸建ての建築・インテリア総合デザインも行っています。欧州のトレンドやインテリアセオリーのレクチャーや執筆も行います。 http://www.interiortrend.co.uk/

    また、プロ向けデザイン塾　澤山塾を2012年より主宰し、卒業生の活躍により大きな成果を上げつつあります。　http://www.nsda-uk.com/japanese/school/　https://www.facebook.com/london.interior/

    インテリアデザインは、装飾芸術史、建築史、美術史含む膨大な知識をデザインの軸として編み出す、クライアントにとっての唯一無二の創造物です。私にとってのその骨格は空間理論であり、トレンドと商品知識であり、デザインを創造しプレゼンするプロセスであり、バックボーンである日本文化の表現です。こうして世界で一つの、真似ごとや何々風ではない、私だからこそ成しうる仕事を追及しています。

    澤山乃莉子プロフィール 

      明治大学で地理学、博物館学を修め、日本航空国際線ＣＡ，ホテルマネジメントコンサルタント(10年)を経て、１９９５年渡英。ロンドンのカレッジや大学院でインテリア、照明学、ソフトファニシング、デコラティブペイントなどを本格的に学び、インテリアデザインオフィス　ＮＳＤＡを２０００年に起業。 

    メンバーシップ　社会活動

    英国インテリアデザイン協会 British Institute of Interior Design (BIID) Member （現在面接官ならびに　BIID Japan Representative、過去に国際委員、国際委員長を歴任） http://biid.org.uk/

    英国インテリアデザイン協会日本人メンバーの会　メンバー　http://www.nsda-uk.com/eikoku-interior/

    王立英国建築家協会 Royal Institute of British Architects (RIBA) Affiliate Member 

    在英日本商工会議所メンバー  起業部会書記長

    王立英国国際問題研究所　Royal Institute of International Affairs「Chatam House」メンバー 

    日本デザインコンサルタント協会メンバー 　http://www.design-consul.net/

    震災復興チャリティ　壁紙アートプロジェクト、壁紙プロジェクト主催　http://wallpaperproject.jimdo.com/

    伝統工芸品を世界に　Buy J Crafts Campaign　主催　http://www.nsda-uk.com/buy-j-crafts/

    提供サービス
    インテリアデザイン(住宅、商業施設)、 家具デザイン、 ホテルレストランデザインコンサルタント、 デザインコンサルタント、 トレンドリポート　セミナー、 澤山インテリア塾、
    営業エリア
    日本、英国、欧州、東アジア と London
    受賞歴
    • Interior Design Post Graduate Diploma from The Interior Design School 2000
    • House & Garden Fair 2001 パビリオンのデザイナーに選出
    • 2001年House & Garden誌選出の、今年最も活躍したデザイナー25名の一人に選ばれ、12月号の表紙に登場
    • D&D Award 2002　家具デザイン部門入選　Chigaidana Cabinet
    • ミラノサローネ出展　カリモクドマーニシリーズ「蓮夕」2010.2011.2012年
    住所
    BATTERSEA
    SW8 3TE London
    イギリス
    +44-7887760455 www.houzz.jp/projects/users/norikosawayama

    掲載された特集記事

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