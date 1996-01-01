内と外が繋がる、美しいデザイン住宅の4実例

長く在宅時間が続くと、外出や庭でのアクティビティを恋しく思う人も多いことでしょう。実は、家づくりにおいて、様々なクライアントからの要望の中でも、最も多い希望の一つが、「内と外との繋がり」を感じられる住まいであるということをご存知でしょうか？室内と屋外に連続性を持たせることで生活空間を広げるという目的です。また建築家は、ただ単に庭に向かって大きな開口部をつくるだけでなく、立地環境や住まい手のライフスタイルを考慮した細やかな計画を提案しています。

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