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FUMIASO ARCHITECT &amp; ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所
建築家 in Hyogo,Japan
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  • プレミアム
    • MORI, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 木造住宅
    MORI, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 木造住宅
    MORI, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 北欧風 家
    +11
    MORI
    melodia, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルな 家
    melodia, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルスタイルの 玄関&廊下&階段
    melodia, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 北欧スタイルの 玄関&廊下&階段
    +6
    melodia
    Here, There, Over there,, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルな 家 金属
    Here, There, Over there,, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    Here, There, Over there,, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルデザインの ガレージ・物置
    +8
    Here, There, Over there,
    Hat house, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 一戸建て住宅 金属
    Hat house, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 モダンデザインの 書斎 木
    Hat house, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 地中海デザインの 書斎 木
    +9
    Hat house
    Moon, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルな 家
    Moon, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルな 家
    Moon, FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 FUMIASO ARCHITECT & ASSOCIATES／ 阿曽芙実建築設計事務所 オリジナルな 家
    +10
    Moon

    1977　兵庫県神戸市生まれ

    1996　兵庫県立夢野台高等学校 卒業

    2000　金沢工業大学工学部建築学科 卒業

    2002　金沢工業大学大学院建築学専攻 修了

    2002-2006　小山隆治建築研究所

    (2005　kaichida design+asoにて活動)

    2006　阿曽芙実建築設計事務所 設立

    2011-2013　大阪人間科学大学　非常勤講師 

    提供サービス
    建築・インテリアの企画、設計・監理、設計コンサルタント等
    営業エリア
    日本全国, 兵庫県, と 海外
    受賞歴
    • 2006　「折革シリーズ」にてKOBE DRAFT!4 　最終選考2008　「絡み合う窓から見えるもの」にてJIA KINKI U-40設計コンペティション六甲山上の展望台　「優秀賞」を受賞
    • 2015　　第10回 関西建築家新人賞 を受賞
    • 2019　　第63回　大阪建築コンクール　渡辺節賞　を受賞
    • 2019　　第47回　建築士連合会賞　優秀賞　を受賞
    住所
    神戸市灘区国玉通4-2-7
    657-0816 Hyogo,Japan
    日本
    +81-782005483 www.fumiaso-aa.com/
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