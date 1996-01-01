1977 兵庫県神戸市生まれ
1996 兵庫県立夢野台高等学校 卒業
2000 金沢工業大学工学部建築学科 卒業
2002 金沢工業大学大学院建築学専攻 修了
2002-2006 小山隆治建築研究所
(2005 kaichida design+asoにて活動)
2006 阿曽芙実建築設計事務所 設立
2011-2013 大阪人間科学大学 非常勤講師
- 提供サービス
- 建築・インテリアの企画、設計・監理、設計コンサルタント等
- 営業エリア
- 日本全国, 兵庫県, と 海外
- 受賞歴
- 2006 「折革シリーズ」にてKOBE DRAFT!4 最終選考2008 「絡み合う窓から見えるもの」にてJIA KINKI U-40設計コンペティション六甲山上の展望台 「優秀賞」を受賞
- 2015 第10回 関西建築家新人賞 を受賞
- 2019 第63回 大阪建築コンクール 渡辺節賞 を受賞
- 2019 第47回 建築士連合会賞 優秀賞 を受賞
- 住所
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神戸市灘区国玉通4-2-7
657-0816 Hyogo,Japan
日本
+81-782005483 www.fumiaso-aa.com/
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