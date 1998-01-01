近畿建築構造研究所を経て
1982 坂本 昭・設計工房CASA 設立
1998～2011 近畿大学理工学部建築学科非常勤講師
2003～2007 京都府立大学環境デザイン学科非常勤講師
2003～2008 関西大学環境都市工学部建築学科非常勤講師
2004～2011 大阪工業大学大学院工学研究科非常勤講師
2012～ 近畿大学建築学部特任教授
- 営業エリア
- Osaka と Japan
- 受賞歴
- 1995 Nashop Lighting Award '95最優秀賞、 第2回家づくり賞、 第21回hiroba作品賞／1996 Nashop Lighting Award '96 優秀賞／1997 第43回大阪建築コンクール第1部門大阪府知事賞日本建築家協会新人賞 第3回健康な住まいコンテスト'97 優秀賞 第12回日本建築士会連合会賞 奨励賞第10回みどりの景観賞（大阪施設緑化賞／ 2001 日本建築学会作品選奨第47回大阪建築コンクール第1部門大阪府知事賞第47回大阪建築コンクール第2部門大阪府知事賞第6回関西建築家大賞第16回日本建築士会連合会賞 優秀賞／2003 日本建築学会作品選奨高岡市都市美景観賞 最優秀賞Nashop Lighting Award '03 優秀賞／2004 ポルトガル ペリカノ社プロジェクト コンペティション 最優秀／2005 Residential Lighting Award '04 優秀賞／2006 Residential Lighting Award '05 審査員特別賞日本建築家協会 優秀建築選2006Residential Lighting Award '06 リフォーム •リニューアル賞 （スタッフ受賞） 第６回 リフォーム＆リニューアル 設計コンテスト 最優秀賞 （スタッフ受賞）／ 2007 太子町学校給食共同調理センター整備基本構想策定業務プロポーザル 3等 日本建築家協会 優秀建築選2007／2008 日本建築家協会 優秀建築選2008日本建築家協会 優秀建築選2008／ 2009 第24回日本建築士会連合会賞 優秀賞日本建築学会作品選集2009／ 2010 日本建築家協会 優秀建築選2010太子町立斑鳩小学校屋内運動場改築基本設計業務委託プロポーザル 最優秀／2012 日本建築学会作品選集2012日本建築学会作品選奨日本建築家協会 優秀建築選2011太子町新庁舎建設工事基本計画業務プロポーザル 最優秀 第14回人間サイズのまちづくり賞 まちなみ建築部門 兵庫県知事賞
- 住所
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1-14-5 Minamihorie , Nishi-ku, Osaka, Japan
550-0015 Osaka
日本
+81-81665371145 www.akirasakamoto.com