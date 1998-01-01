ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
坂本昭・設計工房（CASA Akira Sakamoto Architect &amp; Associates CASA）
建築家 in Osaka
概要 1プロジェクト (1) 0アイディアブック (0)
レビュー (0)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 白翳の家　Hakuei Residence

    近畿建築構造研究所を経て

    1982 坂本 昭・設計工房CASA 設立

    1998～2011 近畿大学理工学部建築学科非常勤講師

    2003～2007 京都府立大学環境デザイン学科非常勤講師

    2003～2008 関西大学環境都市工学部建築学科非常勤講師

    2004～2011 大阪工業大学大学院工学研究科非常勤講師

    2012～ 近畿大学建築学部特任教授

    営業エリア
    Osaka と Japan
    受賞歴
    1995 Nashop Lighting Award '95最優秀賞、 第2回家づくり賞、 第21回hiroba作品賞／1996 Nashop Lighting Award '96 優秀賞／1997 第43回大阪建築コンクール第1部門大阪府知事賞日本建築家協会新人賞 第3回健康な住まいコンテスト'97　優秀賞 第12回日本建築士会連合会賞　奨励賞第10回みどりの景観賞（大阪施設緑化賞／ 2001 日本建築学会作品選奨第47回大阪建築コンクール第1部門大阪府知事賞第47回大阪建築コンクール第2部門大阪府知事賞第6回関西建築家大賞第16回日本建築士会連合会賞　優秀賞／2003 日本建築学会作品選奨高岡市都市美景観賞 最優秀賞Nashop Lighting Award '03 優秀賞／2004 ポルトガル ペリカノ社プロジェクト コンペティション　最優秀／2005 Residential Lighting Award '04 優秀賞／2006 Residential Lighting Award '05 審査員特別賞日本建築家協会 優秀建築選2006Residential Lighting Award '06　リフォーム •リニューアル賞 （スタッフ受賞） 第６回 リフォーム＆リニューアル　設計コンテスト　最優秀賞　（スタッフ受賞）／ 2007 太子町学校給食共同調理センター整備基本構想策定業務プロポーザル　3等 日本建築家協会 優秀建築選2007／2008 日本建築家協会 優秀建築選2008日本建築家協会 優秀建築選2008／ 2009 第24回日本建築士会連合会賞　優秀賞日本建築学会作品選集2009／ 2010 日本建築家協会 優秀建築選2010太子町立斑鳩小学校屋内運動場改築基本設計業務委託プロポーザル　最優秀／2012 日本建築学会作品選集2012日本建築学会作品選奨日本建築家協会 優秀建築選2011太子町新庁舎建設工事基本計画業務プロポーザル　最優秀 第14回人間サイズのまちづくり賞 まちなみ建築部門 兵庫県知事賞
    住所
    1-14-5 Minamihorie , Nishi-ku, Osaka, Japan
    550-0015 Osaka
    日本
    +81-81665371145 www.akirasakamoto.com
      Add SEO element