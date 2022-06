洛中髙岡屋は1919年創業の布団作り工房です。職人達が代々受け継いできた伝統の技を守りながら、新しい暮らしの 「くつろぎ」 をご提案いたします。

Takaokaya is a producer of hand-made Japanese zabuton cushions and futon in the ancient capital of Kyoto. Our stylish, high quality range of furnishings are designed to harmonize any living space and bring the Japanese art of kutsurogi to your home.