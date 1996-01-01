粕谷淳司 (Atsushi Kasuya)
1995東京大学工学部建築学科卒業
1997東京大学大学院修了
1996スイス・チューリヒ連邦工科大学夏期ワークショップ（isua-ETH）参加（於チェコ共和国プラハ市）1997〜2002アプル総合計画事務所（現・アプルデザインワークショップ）
2002旧姓「高橋」から、祖母方の姓を継ぎ「粕谷」に改姓
2002カスヤアーキテクツオフィス（KAO）設立・主宰（2005年より粕谷奈緒子と共同主宰）
2008〜2012明治大学兼任講師 2011〜2013工学院大学非常勤講師
2013〜関東学院大学専任講師
粕谷奈緒子 (Naoko Kasuya)
1994日本女子大学家政学部住居学科卒業
1996日本女子大学大学院修了
1996〜2002武田光史建築デザイン事務所
2003ミリグラムスタジオ
2005カスヤアーキテクツオフィス（KAO）共同主宰
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