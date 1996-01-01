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カスヤアーキテクツオフィス(KAO)
建築家 in Tokyo
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    • 安曇野の山荘, カスヤアーキテクツオフィス(KAO) カスヤアーキテクツオフィス(KAO) モダンな 家
    安曇野の山荘, カスヤアーキテクツオフィス(KAO) カスヤアーキテクツオフィス(KAO) モダンデザインの リビング
    安曇野の山荘, カスヤアーキテクツオフィス(KAO) カスヤアーキテクツオフィス(KAO) モダンデザインの リビング
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    安曇野の山荘

    粕谷淳司 (Atsushi Kasuya)

    1995東京大学工学部建築学科卒業

    1997東京大学大学院修了

    1996スイス・チューリヒ連邦工科大学夏期ワークショップ（isua-ETH）参加（於チェコ共和国プラハ市）1997〜2002アプル総合計画事務所（現・アプルデザインワークショップ）

    2002旧姓「高橋」から、祖母方の姓を継ぎ「粕谷」に改姓

    2002カスヤアーキテクツオフィス（KAO）設立・主宰（2005年より粕谷奈緒子と共同主宰）

    2008〜2012明治大学兼任講師  2011〜2013工学院大学非常勤講師

    2013〜関東学院大学専任講師

    粕谷奈緒子 (Naoko Kasuya)

    1994日本女子大学家政学部住居学科卒業

    1996日本女子大学大学院修了

    1996〜2002武田光史建築デザイン事務所

    2003ミリグラムスタジオ

    2005カスヤアーキテクツオフィス（KAO）共同主宰

    営業エリア
    Tokyo
    住所
    2-3-12-201 Gohongi, Meguro-ku, Tokyo ,Japan
    153-0053 Tokyo
    日本
    +81-363030397 k-a-o.com

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