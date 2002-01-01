埼玉・群馬・茨城・千葉！関東の個性的な家

家の外観はそこに住む人の趣味やスタイルを印象付けます。今回は外観の素材、デザインにこだわり、埼玉・群馬・茨城・千葉に建てられた個性的な住宅をご紹介いたします。環境によってはプライバシーを確保するなど色々と考えなくてはならない問題もありますが、それも素材やデザインによる工夫次第で快適な家が実現します。それではオリジナリティ溢れる素敵な外観を持つ住まいを見てみましょう！

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