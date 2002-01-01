庄司 寛 / Hiroshi Shoji
1961年 東京都世田谷区生まれ
1984年 早稲田大学理工学部建築学科卒業
1994年 ESPAD環境建築研究所 取締役・Partner就任
在任中 住宅設計を中心に 別荘・アトリエ・集合住宅・医院・オフィス等から
海外プロジェクトまで 幅広い分野の建築設計監理を責任担当
2002年 庄司寛建築設計事務所設立 主宰
住宅設計を中心に設計活動を展開
- 提供サービス
- 建築・インテリア全般における設計監理業務
- 営業エリア
- Japan
- 受賞歴
- 第52回神奈川建築コンクール 特別賞（アピール賞），第11回TEPCO快適住宅コンテスト「作品部門」入賞，住まいの環境デザイン・アワード2009特別賞，日本建築家協会(JIA) 優秀建築選2009，日本建築家協会(JIA) 優秀建築選2011，日本建築学会(AIJ) 作品選集2013，日本建築学会(AIJ) 作品選集2014，日本建築学会(AIJ) 作品選集2015，日本建築家協会(JIA) 優秀建築選2014
- 住所
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2-15-1,Dougenzaka,Shibuya-ku
150-0043 Tokyo, Japan
日本
+81-337703557 www.shoji-design.com