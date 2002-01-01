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庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&amp;ASSOCIATES
建築家 in Tokyo, Japan
概要 12プロジェクト (12) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • 千早の家 / House in Chihaya, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 二世帯住宅
    千早の家 / House in Chihaya, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 二世帯住宅
    千早の家 / House in Chihaya, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 二世帯住宅
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    千早の家 / House in Chihaya
    清水の家 / House in Shimizu, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 一戸建て住宅 コンクリート 灰色
    清水の家 / House in Shimizu, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンデザインの テラス ガラス 白色
    清水の家 / House in Shimizu, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンデザインの リビング コンクリート 灰色
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    清水の家 / House in Shimizu
    赤堤の家 / House in Akatsutsumi, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 一戸建て住宅 木 白色
    赤堤の家 / House in Akatsutsumi, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンデザインの ダイニング 木 白色
    赤堤の家 / House in Akatsutsumi, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンデザインの テラス 木 白色
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    赤堤の家 / House in Akatsutsumi
    井の頭の家 / House in Inokashira, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンな 家
    井の頭の家 / House in Inokashira, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンデザインの 多目的室
    井の頭の家 / House in Inokashira, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 階段
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    井の頭の家 / House in Inokashira
    富士宮の家 / House in Fujinomiya, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンな 家
    富士宮の家 / House in Fujinomiya, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 階段
    富士宮の家 / House in Fujinomiya, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンな庭
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    富士宮の家 / House in Fujinomiya
    根岸のアトリエ / Atelier in Negishi, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンな 家
    根岸のアトリエ / Atelier in Negishi, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンな庭
    根岸のアトリエ / Atelier in Negishi, 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES 庄司寛建築設計事務所 / HIROSHI SHOJI ARCHITECT&ASSOCIATES モダンデザインの リビング
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    根岸のアトリエ / Atelier in Negishi
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    庄司 寛 / Hiroshi Shoji

    1961年 東京都世田谷区生まれ
    1984年 早稲田大学理工学部建築学科卒業

    1994年 ESPAD環境建築研究所　取締役・Partner就任

    　　　　　在任中 住宅設計を中心に 別荘・アトリエ・集合住宅・医院・オフィス等から

    　　　　　海外プロジェクトまで 幅広い分野の建築設計監理を責任担当

    2002年 庄司寛建築設計事務所設立　主宰

    　　　　　住宅設計を中心に設計活動を展開

    提供サービス
    建築・インテリア全般における設計監理業務
    営業エリア
    Japan
    受賞歴
    第52回神奈川建築コンクール 特別賞（アピール賞），第11回TEPCO快適住宅コンテスト「作品部門」入賞，住まいの環境デザイン・アワード2009特別賞，日本建築家協会(JIA) 優秀建築選2009，日本建築家協会(JIA) 優秀建築選2011，日本建築学会(AIJ) 作品選集2013，日本建築学会(AIJ) 作品選集2014，日本建築学会(AIJ) 作品選集2015，日本建築家協会(JIA) 優秀建築選2014
    住所
    2-15-1,Dougenzaka,Shibuya-ku
    150-0043 Tokyo, Japan
    日本
    +81-337703557 www.shoji-design.com

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