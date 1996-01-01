1971年 大阪府生まれ
1996年 徳島大学工学部建設工学科卒業
1996-2000年 無有建築工房
2000年 一級建築士事務所 荒谷省午建築研究所設立
2005-2009年 大阪市立大学生活科学部 非常勤講師
2010年- 京都精華大学 非常勤講師
2015年- 神戸松蔭女子学院大学 非常勤講師
- 提供サービス
- 建築・インテリア設計監理業務、家具・プロダクトデザイン、その他デザイン全般
- 営業エリア
- 兵庫県西宮市／日本
- 受賞歴
- 2008年 第３回関西建築家新人賞受賞
- 2008年 JIAKINKI U40コンペティション「六甲山上の展望台」佳作
- 2009年 第55回大阪建築コンクール 奨励賞受賞
- 2010年 北九州市公園トイレ提案設計競技 佳作
- 2012年 第29回住まいのリフォームコンクール 国土交通大臣賞受賞
- 2014年 Architizer A+Awards Residential Low Rise部門特別賞
- 2015年 International Design Awards 2014 佳作
- 住所
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西宮市櫨塚町3-10 西宝ビル2階 #2F, 3-10, Hazetsuka-cho, Nishinomiya
662-0854 Hyogo, Japan
日本
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