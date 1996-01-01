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荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect &amp; Associates
建築家 in Hyogo, Japan
概要 6プロジェクト (6) 0アイディアブック (0)
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  • プレミアム
    • TRAPEZOID, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 一戸建て住宅 鉄筋コンクリート メタリック/シルバー
    TRAPEZOID, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 鉄筋コンクリート 黒色
    TRAPEZOID, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンスタイルの 玄関&廊下&階段 無垢材 白色
    +1
    TRAPEZOID
    KRAMPON, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 一戸建て住宅 セラミック 黒色
    KRAMPON, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 別荘 無垢材 木目調
    KRAMPON, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 北欧デザインの リビング 無垢材 木目調
    +1
    KRAMPON
    兵庫の住宅, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 一戸建て住宅 鉄筋コンクリート 灰色
    兵庫の住宅, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンデザインの リビング 鉄筋コンクリート 灰色
    兵庫の住宅, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンデザインの 書斎 MDF ブラウン
    +1
    兵庫の住宅
    K HOUSE, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 一戸建て住宅 アルミニウム/亜鉛 白色
    K HOUSE, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 北欧スタイルの 玄関&廊下&階段 MDF 黒色
    K HOUSE, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンデザインの リビング 合板（ベニヤ板） 白色
    +1
    K HOUSE
    宮山台の家, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 一戸建て住宅 コンクリート 灰色
    宮山台の家, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンデザインの リビング コンクリート 紫/バイオレット
    宮山台の家, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates モダンスタイルの 温室 コンクリート 白色
    +1
    宮山台の家
    椹木町通の町家, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates クラシックデザインの ダイニング 無垢材 ブラウン
    椹木町通の町家, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates クラシカルスタイルの 寝室 合板（ベニヤ板） 赤色
    椹木町通の町家, 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates 荒谷省午建築研究所／Shogo ARATANI Architect & Associates クラシックデザインの 書斎 合板（ベニヤ板） 緑
    +1
    椹木町通の町家

    1971年　大阪府生まれ
    1996年　徳島大学工学部建設工学科卒業
    1996-2000年　無有建築工房
    2000年　一級建築士事務所 荒谷省午建築研究所設立
    2005-2009年　大阪市立大学生活科学部 非常勤講師
    2010年-　京都精華大学 非常勤講師
    2015年-　神戸松蔭女子学院大学 非常勤講師

    提供サービス
    建築・インテリア設計監理業務、家具・プロダクトデザイン、その他デザイン全般
    営業エリア
    兵庫県西宮市／日本
    受賞歴
    • 2008年　第３回関西建築家新人賞受賞
    • 2008年　JIAKINKI U40コンペティション「六甲山上の展望台」佳作
    • 2009年　第55回大阪建築コンクール 奨励賞受賞
    • 2010年　北九州市公園トイレ提案設計競技 佳作
    • 2012年　第29回住まいのリフォームコンクール 国土交通大臣賞受賞
    • 2014年　Architizer A+Awards Residential Low Rise部門特別賞
    • 2015年　International Design Awards 2014 佳作
    住所
    西宮市櫨塚町3-10 西宝ビル2階　#2F, 3-10, Hazetsuka-cho, Nishinomiya
    662-0854 Hyogo, Japan
    日本
    +81-798313484 www.ararchitect.com

    レビュー

    K Shimizu
    3 秒以上前
    PP Yosuke
    3 秒以上前
    谷川裕司
    3 秒以上前
    3件、全てのレビューを見る
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