藤村益生 MASUO FUJIMURA

藤村デザインスタジオ / 一級建築士事務所

日本生まれのインテリアデザイナー。1990年から富樫克彦に師事、1999年藤村デザインスタジオを設立、空間デザインからプロダクトデザインまで幅広く手掛ける。

Born in Japan. Worked at Togashi Desigh Studio from 1990 to 1999.

Established my own design studio, Fujimura Design Studio in1999. An Interior Designer who creates a wide range of designs from space to products.

藤村デザインスタジオでは、社会に対してメッセージを発信しつつ、豊かな日常生活と調和のとれたデザインを心がけています。

Fujimura Design Studio creates the best designs in harmony with our lives while delivering innovation to society.