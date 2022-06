庭 遊庵は、緑の持つ力を利用したecoな庭つくりをしております。

森の中に入ると涼しいと感じます。それはなぜでしょうか? 自然の摂理を上手く利用し、建物の工夫と組み合わせる事で効果を実感できます。 また住居地域の植生を利用すれば、生態系をも庭へ取り込む事も可能です。

We design gardens like coppices.

There are many kinds of trees and undergrowth.

Yuuan is the professional landscape gardener.