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Creative Norm
デザイナー in Tokyo
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    • rei, Creative Norm Creative Norm リビングルーム椅子
    rei, Creative Norm Creative Norm リビングルーム椅子
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    rei

    1974　東京都出身　幼少を米国で過ごす／1998　東京藝術大学美術学部デザイン科卒業／2000　同大学大学院美術研究科修士課程修了／2003　ミラノでの活動を開始／2004　クリエイティブノルム設立／2006　活動の拠点を横浜へ移転／ 2015 吉祥寺へ移転

    待ち合い椅子納入（羽田空港第一ターミナル 2011）／待ち合い椅子を中心とした店舗什器納入（国内主要郵便局 2014〜）

    ミラノ・サローネ、100% Design Tokyo等、展示会への出展多数。モンテレイ工科大学（メキシコ）、中国人民大学（中国）、西日本工業大学などにおいて講演やワークショップを行なう。

    営業エリア
    Japan, all over the World, と Tokyo
    受賞歴
    2006 Design Report Award、GIBAとしてノミネート／2008 グッドデザイン賞（Prua 天童木工、IGSA series 添島勲商店）/2012 グッドデザイン賞（Alant イトーキ）
    住所
    武蔵野市吉祥寺本町1-34-18 丸山ビル2F
    180-0004 Tokyo
    日本
    +81-422903727 www.keitashimizu.com
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