1974 東京都出身 幼少を米国で過ごす／1998 東京藝術大学美術学部デザイン科卒業／2000 同大学大学院美術研究科修士課程修了／2003 ミラノでの活動を開始／2004 クリエイティブノルム設立／2006 活動の拠点を横浜へ移転／ 2015 吉祥寺へ移転
待ち合い椅子納入（羽田空港第一ターミナル 2011）／待ち合い椅子を中心とした店舗什器納入（国内主要郵便局 2014〜）
ミラノ・サローネ、100% Design Tokyo等、展示会への出展多数。モンテレイ工科大学（メキシコ）、中国人民大学（中国）、西日本工業大学などにおいて講演やワークショップを行なう。
- 営業エリア
- Japan, all over the World, と Tokyo
- 受賞歴
- 2006 Design Report Award、GIBAとしてノミネート／2008 グッドデザイン賞（Prua 天童木工、IGSA series 添島勲商店）/2012 グッドデザイン賞（Alant イトーキ）
- 住所
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武蔵野市吉祥寺本町1-34-18 丸山ビル2F
180-0004 Tokyo
日本
+81-422903727 www.keitashimizu.com