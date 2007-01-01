金子文子: 一級建築士事務所シィエル・ルージュ・クレアシオン(CRC)代表取締役。
主な CRC 建築作品:日本基督教団『原宿幼稚園』、伝統の継承と革新をテーマに『原宿教会』(2005)、シュウウエムラ『ウトコディープシーテラピセンターホテル』室戸岬(2007Good design award)、『アテネフランセ・100 周年記念リニューアルデザイン』御茶ノ水(2013)。2012 年から京町家再生プロジェクト『Kyo-Machiya, Mon amour』に取り組み伝統的工法とモデルニテの融合を目指す”Moë fuan”(萌文庵)、”Forêt imaginaire à Gojo”(五条の森の町家)、”Chris’s ART HOUSE”、”Belvere”(見晴亭-空中茶室“浮遊する見立ての森”)、等竣工。
- 営業エリア
- Tokyo
- 受賞歴
- 2007 Good design award – シュウウエムラ『ウトコディープシーテラピセンターホテル』室戸岬
- 住所
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2-33-5-402 Jingumae Shibuya-ku
150-0001 Tokyo
日本
www.cielrouge.com