プロジェクト
- 営業エリア
- Kobe
- 受賞歴
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- 2015
- 茶室デザインコンペティションJIA神奈川（神奈川県） 審査員特別賞（中川賞）
- 2013
- 黒部市温泉利用多目的施設設計プロポーザル（富山県） 最優秀
- 木津川遊歩空間アイデアデザインコンペ2期(松島橋～大渉橋左岸)(大阪府） 5選
- 2011
- 木津川遊歩空間アイデアデザインコンペ(大阪府) 最優秀
- （深川+小原/深川礼子建築設計事務所）
- 2004
- 浙江大学紫金港校区西区キャンパス計画 招待コンペ（浙江省,中国) 4位入賞
- （深川/東京大学大野研究室として参加）
- 2003
- 香港オーシャンターミナル拡張計画 招待コンペ（香港,中国） 1等
- （深川/東京大学大野研究室として槇総合計画事務所と共同参加）
- シェルター学生設計競技2003 入選
- （深川/共同制作 堤由）
- スガツネ工房21第3回学生デザインコンペティション 銀賞
- （深川/共同制作 山下紀之）
- キッチンスペースコンクール2002 アイデア部門 奨励賞（(社)日本住宅設備システム協会）
- （深川/共同制作 飯田倫子 丹羽由佳理）
- 2002
- 建築学会関東支部第3回提案競技 優秀賞
- （深川/共同制作 深見かほり 山下紀之）
- 全て見る 28 賞
- 住所
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神戸市東灘区御影中町2-3-23-501
658-0054 Kobe
日本
www.o-f-a.net