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株式会社ofa　小原賢一+深川礼子
建築家 in Kobe
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    T-house Renewal, 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 オリジナルデザインの リビング
    T-house Renewal, 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 オリジナルスタイルの 寝室
    T-house Renewal
    エンゼル保育所, 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 商業空間
    エンゼル保育所, 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 商業空間
    エンゼル保育所, 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 株式会社ofa 小原賢一+深川礼子 商業空間
    +8
    エンゼル保育所
    営業エリア
    Kobe
    受賞歴
    • 2015
    • 茶室デザインコンペティションJIA神奈川（神奈川県）　審査員特別賞（中川賞）
    • 2013
    • 黒部市温泉利用多目的施設設計プロポーザル（富山県）　最優秀
    • 木津川遊歩空間アイデアデザインコンペ2期(松島橋～大渉橋左岸)(大阪府）　5選
    • 2011
    • 木津川遊歩空間アイデアデザインコンペ(大阪府)　最優秀
    • （深川+小原/深川礼子建築設計事務所）
    • 2004
    • 浙江大学紫金港校区西区キャンパス計画　招待コンペ（浙江省,中国)　4位入賞
    • （深川/東京大学大野研究室として参加）
    • 2003
    • 香港オーシャンターミナル拡張計画　招待コンペ（香港,中国）　1等
    • （深川/東京大学大野研究室として槇総合計画事務所と共同参加）
    • シェルター学生設計競技2003　入選
    • （深川/共同制作　堤由）
    • スガツネ工房21第3回学生デザインコンペティション　銀賞
    • （深川/共同制作　山下紀之）
    • キッチンスペースコンクール2002　アイデア部門　奨励賞（(社)日本住宅設備システム協会）
    • （深川/共同制作　飯田倫子　丹羽由佳理）
    • 2002
    • 建築学会関東支部第3回提案競技　優秀賞
    • （深川/共同制作　深見かほり　山下紀之）
    • 全て見る 28 賞
    住所
    神戸市東灘区御影中町2-3-23-501
    658-0054 Kobe
    日本
    www.o-f-a.net
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