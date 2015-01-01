中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects は、建築家中山大輔による栃木県を拠点して活動する建築設計事務所です。
個人住宅から、病院、社会福祉施設、店舗、商業施設とあらゆる建物用途に対応し、新築及び増改築、リノベーションの企画・設計・監理を行っております。
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- 受賞歴
- 2013年 第25回とちぎ県産材木造住宅コンクール 優秀賞「加園・片流れ屋根の家」
- 2013年 第21回鹿沼市木造建築物コンクール 優良賞 「加園・片流れ屋根の家」
- 2015年 第27回とちぎ県産材木造住宅コンクール 特別賞 「岩曽町・北庭の家」
- 2015年 真岡市制施行６０周年記念真岡市建築賞 受賞 「真岡・ミスミの家」
- 2015年 第4回チルチンびと住宅建築賞 若手建築家部門 優秀賞受賞「加園・片流れ屋根の家」
- 2016年 いばらきデザインセレクション2016 デザインセレクション部門 選定 受賞 「茨城育成園」
- 2016年 第5回チルチンびと住宅建築賞 若手建築家部門 佳作受賞「下野・西庭の家」
- 2017年 第29回とちぎ県産材木造住宅コンクール 奨励賞 「喜連川・桜ヶ丘の家」
- 2017年 第29回とちぎ県産材木造住宅コンクール 特別賞 「矢板・焼杉の家」
- 2017年 第30回茨城建築文化賞 入選「茨城育成園」
- 2017年 平成28年度関東甲信越建築士会ブロック優良建築物 受賞「茨城育成園」
- 2017年 平成29年度日本建築士会連合会賞 奨励賞 「茨城育成園」
- 2017年 GOODDESIGNAWARD2017 グッドデザイン賞2017 「矢板・焼杉の家」
- 2017年 第29回栃木県マロニエ建築優良賞「矢板・焼杉の家」
- 2017年 いばらきデザインセレクション2017デザインセレクション部門 知事選定 受賞 「グループホーム・あんずの里」
- 2017年 第6回チルチンびと住宅建築賞 若手建築家部門 優秀賞受賞「さくら市・桜ヶ丘の家」
- 2018年 第30回とちぎ県産材木造住宅コンクール 優秀賞「黒羽・継の家」
- 2018年 第31回茨城建築文化賞 入選「グルームホーム・あんずの里」
- 2018年 第30回栃木県マロニエ建築優良賞「黒羽・継の家」
- 2019年 第7回チルチンびと住宅建築賞 若手建築家部門 優秀賞受賞「黒羽・継の家」
- 2019年 第7回チルチンびと住宅建築賞 若手建築家部門 佳作受賞「中一の沢・光庭のある家」
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