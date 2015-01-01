ご利用のブラウザーは古いバージョンです。

ہمارے گھر ڈیزائن کے ساتھ بہتر تجربہ حاصل کرنے کے لئے، براہ کرم مفت کے لئے دوسرے براؤزر ڈاؤن لوڈ کریں. صرف آئکن پر کلک کریں!

住まいの写真
専門家を探す
特集記事
DIY
専門家として登録する
プレミアム
サインアウト
中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects
建築家 in 宇都宮市
概要 15プロジェクト (15) 0アイディアブック (0)
レビュー (1)
edit edit in admin レビューをリクエスト 新しいプロジェクト
レビューをリクエスト プロフィールを編集

プロジェクト

新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • 鹿沼・樅山の家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンな 家
    鹿沼・樅山の家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンな 家
    鹿沼・樅山の家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンスタイルの 玄関&廊下&階段
    +17
    鹿沼・樅山の家
    宇都宮・腕木の家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンな 家
    宇都宮・腕木の家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 木造住宅
    宇都宮・腕木の家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンデザインの リビング
    +3
    宇都宮・腕木の家
    高根沢・セブンハウス, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 木造住宅
    高根沢・セブンハウス, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 樹脂サッシ
    高根沢・セブンハウス, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンデザインの テラス 木 木目調
    +13
    高根沢・セブンハウス
    黒羽・継ぎの家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 木造住宅
    黒羽・継ぎの家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 玄関ドア
    黒羽・継ぎの家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects オリジナルスタイルの 玄関&廊下&階段
    +13
    黒羽・継ぎの家
    中一の沢・光庭のある家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects オリジナルスタイルの 温室
    中一の沢・光庭のある家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects オリジナルな 庭
    中一の沢・光庭のある家, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects オリジナルデザインの テラス
    +11
    中一の沢・光庭のある家
    富士見ヶ丘・クリステルハウス/蕎麦てとて, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects オリジナルな 家
    富士見ヶ丘・クリステルハウス/蕎麦てとて, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects モダンデザインの リビング
    富士見ヶ丘・クリステルハウス/蕎麦てとて, 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects 中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects オリジナルな 壁&床
    +7
    富士見ヶ丘・クリステルハウス/蕎麦てとて
    全て見る 15 プロジェクト

    中山大輔建築設計事務所/Nakayama Architects は、建築家中山大輔による栃木県を拠点して活動する建築設計事務所です。

    個人住宅から、病院、社会福祉施設、店舗、商業施設とあらゆる建物用途に対応し、新築及び増改築、リノベーションの企画・設計・監理を行っております。 

    提供サービス
    設計・監理、デザイン
    営業エリア
    • Tochigi
    • Japan"
    • 日本
    • 栃木
    • Ibaraki
    • 茨城
    • 群馬
    • 埼玉
    • 宇都宮市
    • 全て見る 9 営業エリア
    受賞歴
    • 2013年 第25回とちぎ県産材木造住宅コンクール　優秀賞「加園・片流れ屋根の家」
    • 2013年 第21回鹿沼市木造建築物コンクール　優良賞　「加園・片流れ屋根の家」
    • 2015年 第27回とちぎ県産材木造住宅コンクール　特別賞 「岩曽町・北庭の家」
    • 2015年 真岡市制施行６０周年記念真岡市建築賞　受賞　「真岡・ミスミの家」
    • 2015年 第4回チルチンびと住宅建築賞　若手建築家部門　優秀賞受賞「加園・片流れ屋根の家」
    • 2016年 いばらきデザインセレクション2016 デザインセレクション部門 選定 受賞 「茨城育成園」
    • 2016年 第5回チルチンびと住宅建築賞　若手建築家部門　佳作受賞「下野・西庭の家」
    • 2017年 第29回とちぎ県産材木造住宅コンクール　奨励賞 「喜連川・桜ヶ丘の家」
    • 2017年 第29回とちぎ県産材木造住宅コンクール　特別賞 「矢板・焼杉の家」
    • 2017年 第30回茨城建築文化賞　入選「茨城育成園」
    • 2017年 平成28年度関東甲信越建築士会ブロック優良建築物　受賞「茨城育成園」
    • 2017年 平成29年度日本建築士会連合会賞　奨励賞　「茨城育成園」
    • 2017年 GOODDESIGNAWARD2017 グッドデザイン賞2017　「矢板・焼杉の家」
    • 2017年 第29回栃木県マロニエ建築優良賞「矢板・焼杉の家」
    • 2017年 いばらきデザインセレクション2017デザインセレクション部門 知事選定 受賞 「グループホーム・あんずの里」
    • 2017年 第6回チルチンびと住宅建築賞　若手建築家部門　優秀賞受賞「さくら市・桜ヶ丘の家」
    • 2018年 第30回とちぎ県産材木造住宅コンクール　優秀賞「黒羽・継の家」
    • 2018年 第31回茨城建築文化賞　入選「グルームホーム・あんずの里」
    • 2018年 第30回栃木県マロニエ建築優良賞「黒羽・継の家」
    • 2019年 第7回チルチンびと住宅建築賞　若手建築家部門　優秀賞受賞「黒羽・継の家」
    • 2019年 第7回チルチンびと住宅建築賞　若手建築家部門　佳作受賞「中一の沢・光庭のある家」
    • 全て見る 21 賞
    住所
    宇都宮市インターパーク3-3-7-603
    320-0018 宇都宮市
    日本
    +81-289028353 www.nkym-aaa.com

    レビュー

    kapu kalyanam kapu kalyanam
    Really excellent content keep it up https://www.kapukalyanam.com/ https://www.kapumatrimony.com/ Kapu Kalyanam Matrimony Kapu matrimony, Kapu marriage bureau, Kapu brides, Kapu grooms Matrimony, Wedding INFO@TELUGUMARRIAGES.COM
    約 3 年前
    プロジェクト日程: ２月 2020
    編集

    掲載された特集記事

      Add SEO element