パティオを設けるには？中庭のある家づくり10のヒント

これからの季節、パティオで過ごす屋外時間は気持ちよいひと時を与えてくれます。長期在宅期間で人気・需要共に高まった中庭のある家。あなたは住まいの庭を上手に活用できているでしょうか？さて、一般的にパティオとは、壁や塀に囲まれた小さな庭のような場所です。プライベートな屋外空間として楽しめる場所となります。今回は、自宅にパティオを設けるポイントをご紹介していきます。

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