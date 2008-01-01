1979年大阪府生まれ。金沢美術工芸大学卒業後、シャープ株式会社を経て2008年ミラノドムスアカデミー（インテリアデザインコース）を修了。同年より、ミラノを拠点とするデザイナーパトリシア・ウルキオラのスタジオで経験を積み、イタリア有名メーカーとの家具、照明、キッチンウェアなどのプロジェクトに携わる。2012年帰国後京都にFUKUSADA STUDIOを設立し、国内の企業をはじめ、イタリアやデンマークの企業とのプロジェクトの実績がある。家具・インテリア製品・家庭雑貨などの幅広いデザインを手掛け、それらのプロダクトは国際的なデザイン賞も多数受賞している。
- 提供サービス
- プロダクトデザイン, インテリアデザイン, と 家具デザイン
- 営業エリア
- 全国
- 受賞歴
- 2020
- 京都デザイン賞2020 / SOMÉ PAD for Shogado
- 2018
- APDC*IDA Design Awards 2018 / Alysoid for Axolight
- 2017
- シカゴ・アテナイオン博物館グッドデザイン賞2017 / Alysoid for Axolight
- 京都デザイン賞2017 / Sphelar Penguin
- 2016
- 鯖江メガネデザインベストコンテスト2016 / グランプリ
- 2015
- 台湾文博会 / 文創精品賞
- 2012
- イタリアゼプター国際デザインアワード / 審査員特別賞
- フランスBoisbuchet コルクコンペティション / ファイナリスト
- 2011
- ミラノ国際コンペティション DES¦IN / ファイナリスト
- 2008
- 大阪エコプロダクツデザインコンペ / サコダセイミツ企業賞
- 京都ルネッサンスデザインコンペ / 奨励賞
- モレスキン学生コンペ / 大賞
- 2007
- グッドデザインアワード / 携帯電話 SoftBank 815SH
- 全て見る 22 賞
- 住所
-
362-202, Sanbou Inokumacho Kitagumi, Nakagyo-ku
6048313 Kyoto
日本
+81-754681840 ryosukefukusada.com
Ryosuke Fukusada