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RYOSUKE FUKUSADA
デザイナー in Kyoto
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  • プレミアム
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    Kadou, RYOSUKE FUKUSADA RYOSUKE FUKUSADA 玄関＆廊下＆階段洋服ラック
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    Kadou
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    Dachs Cuckoo, RYOSUKE FUKUSADA RYOSUKE FUKUSADA 玄関＆廊下＆階段アクセサリー＆デコレーション
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    Alysoid by Axolight
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    1979年大阪府生まれ。金沢美術工芸大学卒業後、シャープ株式会社を経て2008年ミラノドムスアカデミー（インテリアデザインコース）を修了。同年より、ミラノを拠点とするデザイナーパトリシア・ウルキオラのスタジオで経験を積み、イタリア有名メーカーとの家具、照明、キッチンウェアなどのプロジェクトに携わる。2012年帰国後京都にFUKUSADA STUDIOを設立し、国内の企業をはじめ、イタリアやデンマークの企業とのプロジェクトの実績がある。家具・インテリア製品・家庭雑貨などの幅広いデザインを手掛け、それらのプロダクトは国際的なデザイン賞も多数受賞している。

    提供サービス
    プロダクトデザイン, インテリアデザイン, と 家具デザイン
    営業エリア
    全国
    受賞歴
    • 2020
    • 京都デザイン賞2020 / SOMÉ PAD for Shogado
    • 2018
    • APDC*IDA Design Awards 2018 / Alysoid for Axolight
    • 2017
    • シカゴ・アテナイオン博物館グッドデザイン賞2017 / Alysoid for Axolight
    • 京都デザイン賞2017 / Sphelar Penguin
    • 2016
    • 鯖江メガネデザインベストコンテスト2016 / グランプリ
    • 2015
    • 台湾文博会 / 文創精品賞
    • 2012
    • イタリアゼプター国際デザインアワード / 審査員特別賞
    • フランスBoisbuchet コルクコンペティション / ファイナリスト
    • 2011
    • ミラノ国際コンペティション DES¦IN / ファイナリスト
    • 2008
    • 大阪エコプロダクツデザインコンペ / サコダセイミツ企業賞
    • 京都ルネッサンスデザインコンペ / 奨励賞
    • モレスキン学生コンペ / 大賞
    • 2007
    • グッドデザインアワード / 携帯電話 SoftBank 815SH
    • 全て見る 22 賞
    住所
    362-202, Sanbou Inokumacho Kitagumi, Nakagyo-ku
    6048313 Kyoto
    日本
    +81-754681840 ryosukefukusada.com
    法的所有権

    Ryosuke Fukusada

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