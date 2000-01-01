東京を拠点に日本と世界で土の家をつくる建築設計事務所
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- 日本全国
- 世界各国
- 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
- 受賞歴
- 2013 日本漆喰協会作品賞
- 2012 国際交流基金 草の根国際交流助成
- 2011 日本漆喰協会作品賞
- こども環境学会賞 デザイン奨励賞
- 新たな伝統構法の家 コンペ 実作部門 １位
- 2009 日本漆喰協会作品賞
- 2008 住まいのリフォームコンクール 優秀賞
- 日本建築学会教育賞（制作協力）
- 2006 エコアート大賞特別賞
- 2004 リフォーム・リニューアル＆コンバージョン設計コンペ
- 最優秀賞
- インテリアプランニング賞入選
- 2000 国際交流基金 欧州派遣助成
- 1994 ナショップ・ライティングコンテスト新人賞
- 1993 安全ガラスデザインコンペ 入賞
- 全て見る 15 賞
- 住所
-
長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
389-0115 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
日本
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