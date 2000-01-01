人・自然・住まいのかけはしをつくる建築家7選

建築家は、ただ住む場所をつくるのではなく、同時に私達の社会の課題を解決する新しい住まい方を提案してくれます。家族や会社といった従来のコミュニティが解体されつつあるなかで、私たちの生活の基盤をなす「住まい」の進化は、私達に新しい人・自然・住まいのつながりをつくり出します。今回は、そんな新しい家の在り方を提案する7人の建築家をご紹介してきます。

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