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遠野未来建築事務所　/　 Tono Mirai architects
建築家 in 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
概要 6プロジェクト (6) 0アイディアブック (0)
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新しいプロジェクト
  • プレミアム
    • Shell House / The language of forest, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 別荘 木 木目調
    Shell House / The language of forest
    Karamatsu Container, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects プレハブ住宅 木 木目調
    Karamatsu Container, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects プレハブ住宅 木 木目調
    Karamatsu Container, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects プレハブ住宅 木 木目調
    +11
    Karamatsu Container
    みらいのいえ, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルな 家 無垢材 ブラウン
    みらいのいえ, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルな 家 無垢材 ブラウン
    みらいのいえ, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング 無垢材 ブラウン
    +5
    みらいのいえ
    神田SU -ビルの中の土壁の家- / nest house , 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング 無垢材 ブラウン
    神田SU -ビルの中の土壁の家- / nest house , 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング 無垢材 ブラウン
    神田SU -ビルの中の土壁の家- / nest house , 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング 無垢材 ブラウン
    +14
    神田SU　-ビルの中の土壁の家-　 / nest house
    海を臨む家, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング
    海を臨む家, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング
    海を臨む家, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルデザインの リビング
    +8
    海を臨む家
    House for stories, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルな 家
    House for stories, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルな 家
    House for stories, 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects 遠野未来建築事務所 / Tono Mirai architects オリジナルな 家
    +13
    House for stories

    東京を拠点に日本と世界で土の家をつくる建築設計事務所　

    提供サービス
    建築設計監理
    営業エリア
    • 日本全国
    • 世界各国
    • 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
    受賞歴
    • 2013　日本漆喰協会作品賞
    • 2012    国際交流基金 草の根国際交流助成
    • 2011　日本漆喰協会作品賞
    • 　　　 こども環境学会賞　デザイン奨励賞
    • 　　　  新たな伝統構法の家　コンペ　実作部門　１位
    • 2009    日本漆喰協会作品賞
    • 2008　住まいのリフォームコンクール　優秀賞
    •          　日本建築学会教育賞（制作協力）
    • 2006　エコアート大賞特別賞
    • 2004　リフォーム・リニューアル＆コンバージョン設計コンペ
    • 　　　　　　最優秀賞
    •               インテリアプランニング賞入選
    • 2000　国際交流基金 欧州派遣助成
    • 1994　ナショップ・ライティングコンテスト新人賞
    • 1993　安全ガラスデザインコンペ　入賞
    • 全て見る 15 賞
    住所
    長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
    389-0115 長野県北佐久郡軽井沢町大字追分961-27
    日本
    +81-267316264 www.tonomirai.com

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