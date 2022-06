2011年より計9度のグッドデザイン賞をおかげさまで受賞できました。多様なご要望の住まいを「協働すること」を心掛けながらひとつひとつ丁寧に仕上げます。クライアントは20代から60代の方と幅広く、プロジェクトタイプも児童養護施設なども経験しております。敷地が訴える「土地のささやき」に耳を澄ませます。並行してご要望についてお話しさせていただくようにします。「初心」をしっかりさせることが肝要である考えており、このようにして「礎としての出だし」を確立するようにします。

トレーニングを積んだ槇総合計画事務所は、デンマーク大使館などの大使館設計が得意でした。独立後は教職(テキサス大学や香港中文大学)に伴う海外での生活が長かったです。アメリカ居住歴10年です。日本に留まるだけでは難しかった「生活を楽しむ住まい空間づくり」との意味合いで得難いものをたくさんに経験して参りました。真に寛ぐことのできる住まい設計を自らの体験に基いて行うことによって新地平を切り拓きたいと念じ仕事に精を出す日々です。 サービス内容: 注文住宅、二世帯住宅、賃貸併用住宅、賃貸マンション、など住まい全般に関する設計提案業務

Architect Jun Watanabe received Master of Architecture in Urban Design from Harvard University in 1983. He took a Visiting Professorship at The Chinese University of Hong Kong 2014-16. He worked with Kenzo Tange & URTEC 1978-81, I.M.Pei & Partners 1983-85, and Maki & Associates 1985-90. After completing the award winning Makuhari Messe as a project architect with Maki & Associates, he took an Assistant Professorship of School of Architecture, the University of Texas at Austin in 1990, where he received the tenure professorship in 1996. He founded Jun Watanabe & Associates in 1990, receiving 2 local AIA Awards in 1993 and 1995, the gold medal, Residential/ Interior category of Bienal Miami + Beach 2003, the Good Design Award 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017,2018,2020,2021.