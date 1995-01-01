世界のネオモダニズム建築

主にネオモダニズム建築は、1990年代後半以降に現れてきた、1910年代から1920年代に出現したモダニズムの建築を踏襲するかのような一群の建築を指します。モダニズム建築の特徴である「自由な平面」、「水平連続窓」、「自由な立面」を踏襲しながら、地域性や民族性を超えた普遍的なデザイン・消費社会における批評・現代的な技術革新で可能になる創造的なフォルム・景観への配慮などが特徴と言えます。今回は、そんなネオモダニズム建築についてご紹介していきます。

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