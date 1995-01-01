1957 | 東京生まれ
1977-1980 | 南カリフォルニア建築大学（ＳＣＩ-ＡＲＣ, ロサンゼルス）在学
1980-1982 | クーパー・ユニオン建築学部（ニューヨーク）在学
1982-1983 | 磯崎新アトリエ勤務
1984 | クーパー・ユニオン卒業、Bachelor of Architecture取得
1985 | 坂茂建築設計設立
1993-1995 | 多摩美術大学建築学科非常勤講師
1995 | ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN) を設立
1995-1999 | 横浜国立大学建築科非常勤講師
1995-1999 | 国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）コンサルタント
1996-2000 | 日本大学理工学部建築科非常勤講師
2000 | コロンビア大学建築学科客員教授
2000 | コロンビア大学ドナルド・キーン研究所特別研究員
2001 | ニューヨーク州建築家登録
2001-2008 | 慶應義塾大学環境情報学部教授
2004 | (HFAIA)AIA アメリカ建築家協会 名誉会員
2005 | 王立英国建築家協会国際研究奨励賞
2005 | アメースト・カレッジ 名誉博士号-人道的活動
2006 | 王立カナダ建築家協会 名誉会員
2006-2009 | プリツカー賞審査員
2009 | ミュンヘン工科大学 名誉博士号
2010 | ハーバード大学GSD客員教授
2010 | コーネル大学客員教授
2011- | 京都造形芸術大学芸術学部環境デザイン学科教授
2014 | クーパー・ユニオン名誉博士号
- 営業エリア
- Tokyo と Japan
- 受賞歴
- Awarded 2014 The Pritzker Architecture Prize
- 住所
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5-2-4 Matsubara, Setagaya, Tokyo, Japan
156-0043 Tokyo
日本
+81-333246760 www.shigerubanarchitects.com/index.html