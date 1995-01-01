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坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
建築家 in Tokyo
概要 3プロジェクト (3) 0アイディアブック (0)
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    • 紙のカテドラル, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
    紙のカテドラル, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
    紙のカテドラル, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
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    紙のカテドラル
    カンペール 巡回パビリオン, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
    カンペール 巡回パビリオン, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
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    カンペール 巡回パビリオン
    ​Japan Pavilion, Expo 2000 Hannover, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
    ​Japan Pavilion, Expo 2000 Hannover, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
    ​Japan Pavilion, Expo 2000 Hannover, 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects) 坂茂建築設計 (Shigeru Ban Architects)
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    ​Japan Pavilion, Expo 2000 Hannover

    1957 | 東京生まれ

    1977-1980 | 南カリフォルニア建築大学（ＳＣＩ-ＡＲＣ, ロサンゼルス）在学

    1980-1982 | クーパー・ユニオン建築学部（ニューヨーク）在学

    1982-1983 | 磯崎新アトリエ勤務

    1984 | クーパー・ユニオン卒業、Bachelor of Architecture取得

    1985 | 坂茂建築設計設立

    1993-1995 | 多摩美術大学建築学科非常勤講師

    1995 | ボランタリー・アーキテクツ・ネットワーク（VAN) を設立

    1995-1999 | 横浜国立大学建築科非常勤講師

    1995-1999 | 国連難民高等弁務官事務所（ＵＮＨＣＲ）コンサルタント

    1996-2000 | 日本大学理工学部建築科非常勤講師

    2000 | コロンビア大学建築学科客員教授

    2000 | コロンビア大学ドナルド・キーン研究所特別研究員

    2001 | ニューヨーク州建築家登録

    2001-2008 | 慶應義塾大学環境情報学部教授

    2004 | (HFAIA)AIA アメリカ建築家協会 名誉会員

    2005 | 王立英国建築家協会国際研究奨励賞

    2005 | アメースト・カレッジ 名誉博士号-人道的活動

    2006 | 王立カナダ建築家協会　名誉会員

    2006-2009 | プリツカー賞審査員

    2009 | ミュンヘン工科大学　名誉博士号

    2010 | ハーバード大学GSD客員教授

    2010 | コーネル大学客員教授

    2011- | 京都造形芸術大学芸術学部環境デザイン学科教授

    2014 | クーパー・ユニオン名誉博士号

    営業エリア
    Tokyo と Japan
    受賞歴
    Awarded 2014 The Pritzker Architecture Prize
    住所
    5-2-4 Matsubara, Setagaya, Tokyo, Japan
    156-0043 Tokyo
    日本
    +81-333246760 www.shigerubanarchitects.com/index.html

    レビュー

    Joshua Joestar
    4 秒以上前
    검은별
    良い雰囲気と味^ ^
    2 秒以上前
    黒川燈
    素敵な建物をたくさん設計してますね
    約 4 年前
    5件、全てのレビューを見る

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